Генпродюсер «Матч ТВ» прокомментировал скандал вокруг программы «Есть тема»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин высказался на фоне оскорбления журналиста Антона Анисимова игроков сборной Польши.

«Безусловно, случай на «Есть тема» вышел резонансным. И в любой другой ситуации я был бы доволен цитируемостью и охватами программы. Но иногда мысль, несущая по сути верный посыл, выражается для федерального эфира чрезмерно эмоционально», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

Генеральный продюсер добавил, что эмоции Аносимова можно объяснить и они понятны. Все мы видели видео с польских трибун все видели. По словам Тащина, журналист не побоялся сказать то, что было у многих российских болельщиков на сердце.

В завершении генеральный продюсер призвал посмотреть обратную реакцию, и сколько поддержки оказалось среди российских болельщиков.

Эфир программы был посвящен запрету российских биатлонистов и футболистов на участие в международных стартах. Отдельно была затронута и тема сборной Польши, которая выступила против проведения стыкового матча ЧМ-2022 со сборной России из-за начавшихся 24 февраля событий на территории Украины.

На Чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России, поляки заняли последнее место в группе с Колумбией, Японией и Сенегалом и не вышли в плей-офф.