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Генпродюсер «Матч ТВ» прокомментировал скандал вокруг программы «Есть тема»

30 Марта 2022 • 22:03 Комментировать

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин высказался на фоне оскорбления журналиста Антона Анисимова игроков сборной Польши.

«Безусловно, случай на «Есть тема» вышел резонансным. И в любой другой ситуации я был бы доволен цитируемостью и охватами программы. Но иногда мысль, несущая по сути верный посыл, выражается для федерального эфира чрезмерно эмоционально», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

Генеральный продюсер добавил, что эмоции Аносимова можно объяснить и они понятны. Все мы видели видео с польских трибун все видели. По словам Тащина, журналист не побоялся сказать то, что было у многих российских болельщиков на сердце.

В завершении генеральный продюсер призвал посмотреть обратную реакцию, и сколько поддержки оказалось среди российских болельщиков.

Эфир программы был посвящен запрету российских биатлонистов и футболистов на участие в международных стартах. Отдельно была затронута и тема сборной Польши, которая выступила против проведения стыкового матча ЧМ-2022 со сборной России из-за начавшихся 24 февраля событий на территории Украины.

На Чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России, поляки заняли последнее место в группе с Колумбией, Японией и Сенегалом и не вышли в плей-офф.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тащин РПЛ Матч ТВ чемпоинат мира 2022
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