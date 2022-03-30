Новый президент ФИФА определится в 2023 году

Пресс-служба ФИФА (Международной федерации футбола) сообщила на своем сайте, что выборы нового президента пройдут в 2023 году.

Известно, что Совет ФИФА вынес данное решение на заседании 30 марта, которое состоялось в преддверии конгресса ФИФА в Дохе.

Действующим президентом организации является Джанни Инфантино, который занимает эту должность с 2016 года.

Избирательный период стартует 31 марта 2022 года. Крайним сроком о предоставлении кандидатур на пост президента ФИФА от ассоциаций – за четыре месяца до конгресса 2023 года.