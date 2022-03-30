Араухо прокомментировал выход на чемпионат мира 2022 в Катаре

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо поделился эмоциями после выхода в финальную часть ЧМ-2022.

«Красивый способ завершить отборочный этап победой.

После стольких усилий и жертв в групповом этапе наши люди заслужили эту радость. Задача более чем выполнена, едем в Катар!!» - написал Араухо в своих социальных сетях.

От Южной Америки на чемпионат мира 2022 года в Катар вышли Бразилия, Аргентина, Уругвай и Эквадор. Сборная Перу заняла пятое место в группе сыграет за право участвовать на первенстве мира против победителя пары ОАЭ – Австралия.