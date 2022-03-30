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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Италии может сыграть на чемпионате мира вместо Ирана

30 Марта 2022 • 19:12 Комментировать (2)
Сборную Ирана могут дисквалифицировать с чемпионата мира 2022 года в Катаре за запрет посещения матчей женщинам. ФИФА на данный момент рассматривает различные санкции, среди которых может быть полное исключение из турнира.
 
Если Иран всё же будет дисквалифицирован, то их место может занять сборная Италии, которая не смогла попасть на турнир, уступив в стыковых матчах сборной Северной Македонии с минимальным счётом 0:1.
 
Напомним, что сборная Италии не выходила в плей-офф чемпионатов мира с 2006 года, когда «скуадре адзурре» удалось завоевать золотые медали турнира, обыграв в финальном матче сборную Франции.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Ирана
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