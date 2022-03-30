Мбаппе не принял предложение участвовать в жеребьевке к чемпионату мира 2022 года в Дохе

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе решил отказаться войти в группу главных персон жеребьевки ЧМ-2022, сообщило издание L'Equipe.

Источник утверждает, что 23-летний нападающий отказался принять участие в мероприятии так как считает, что он не является капитаном своей сборной, а значит, не достоин принимать участие в важном событии своей жизни.

Помимо этого, футболист заявил, что будет готовиться к матчу против «Лорьяна» в чемпионате Франции.

Жеребьевка ЧМ-2022 состоится 1 апреля в Дохе. Сам турнир пройдет с 18 ноября по 18 декабря.