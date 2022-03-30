Ван Галь подцепил COVID-19, но это не помешало ему работать во время товарищеского матча с немцами

Наставник голландской сборной Луи ван Галь заразился COVID-19, однако, как ни в чем не бывало, продолжил свою работу в товарищеском матче с Германией - он находился в тренерской зоне, общался и даже обнимался с игроками, и при этом даже не надевал маску! Для законопослушной Германии его поведение стало настоящим шоком, особенно в свете того, что в конце прошлой недели ван Галь дал понять, что из-за вируса пропустит жеребьевку групп будущего чемпионата мира.

- Врач сказал мне, что это антитела, которые остаются в организме еще долгое время. Перед матчем я сделал несколько быстрых тестов, все были негативными, - оправдывал свое поведение наставник голландской команды, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.