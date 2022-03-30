Раскуплено уже более 800 тысяч билетов на чемпионат мира в Катаре

На текущий момент раскуплено более 800 тысяч билетов на чемпионат мира, который пройдёт в конце текущего года в Катаре.

804 186 билетов были приобретены из Катара, Англии, Германии, США, Мексики, Индии, Аргентины, Саудовской Аравии и других стран. Самыми популярными стали билеты на матч открытия и финал, сообщает официальный сайт ФИФА.

Болельщики ещё могут подать заявку на получение билетов - второй этап продажи стартует 5 мая. До этого, 1 апреля, пройдёт жеребьёвка группового этапа турнира. Болельщики узнают, когда и где будет играть их команда, и смогут приобрести нужные им билеты.