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Чемпионат мира по футболу 2022

Раскуплено уже более 800 тысяч билетов на чемпионат мира в Катаре

30 Марта 2022 • 16:28 Комментировать

На текущий момент раскуплено более 800 тысяч билетов на чемпионат мира, который пройдёт в конце текущего года в Катаре.

804 186 билетов были приобретены из Катара, Англии, Германии, США, Мексики, Индии, Аргентины, Саудовской Аравии и других стран. Самыми популярными стали билеты на матч открытия и финал, сообщает официальный сайт ФИФА.

Болельщики ещё могут подать заявку на получение билетов - второй этап продажи стартует 5 мая. До этого, 1 апреля, пройдёт жеребьёвка группового этапа турнира. Болельщики узнают, когда и где будет играть их команда, и смогут приобрести нужные им билеты.

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ФИФА Катар-2022 билеты
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