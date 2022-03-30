Представлен официальный мяч чемпионата мира в Катаре

Руководители ФИФА представили официальный мяч, которым будут играть команды на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, новый мяч получил название Al Rihla, что с арабского можно перевести как «путешествие». Стоит отметить, что дизайн нового мяча разработал технический спонсор организации, а именно известная немецкая компания Adidas.

Напомним, что мундиаль в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории примет столь крупное футбольное соревнование.