Дешам высказался о шансах Жиру попасть в сборную Франции на чемпионат мира

Наставник французской сборной Дидье Дешам в разговоре с журналистами оценил шансы опытного форварда Оливье Жиру попасть в состав национальной команды для участия в катарском мундиале.

Дешам сказал, что он уже переговорил по этому вопросу как с Оливье, так и с другими французскими футболистами. Тренер отметил, что касательно будущего он ничего сказать точно не может, но Жиру делом доказал, что способен приносить национальной команде большую пользу.

Напомним, что Оливье Жиру в этом сезоне провёл в итальянской лиге в составе «Милана» 21 встречу и отметился восемью забитыми мячами.