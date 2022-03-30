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Чемпионат мира по футболу 2022

Дешам высказался о шансах Жиру попасть в сборную Франции на чемпионат мира

30 Марта 2022 • 13:10 Комментировать

Наставник французской сборной Дидье Дешам в разговоре с журналистами оценил шансы опытного форварда Оливье Жиру попасть в состав национальной команды для участия в катарском мундиале.

Дешам сказал, что он уже переговорил по этому вопросу как с Оливье, так и с другими французскими футболистами. Тренер отметил, что касательно будущего он ничего сказать точно не может, но Жиру делом доказал, что способен приносить национальной команде большую пользу.

Напомним, что Оливье Жиру в этом сезоне провёл в итальянской лиге в составе «Милана» 21 встречу и отметился восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Чемпионат Мира-2022 Оливье Жиру
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