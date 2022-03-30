Бубнов: Сборная России могла бы победить поляков

Известный эксперт Александр Бубнов рассказал о том, могла ли сборная России выиграть в стыковом матче у польской команды.

Бубнов сказал Sportbox.ru, что российская сборная вполне могла и выиграть у таких поляков. Эксперт отметил, что у Польши, конечно же, состав посильнее нашего, но у России нашлись бы другие преимущества. Бубнов добавил, что у нашей команды был бы фактор домашнего поля, да и про мотиваторские способности Валерия Карпина забывать не стоит.

Напомним, что Россию отстранили от участия в стыковых матчах из-за ситуации на Украине. Сборная Польши же обыграла шведов и добыла путёвку на чемпионат мира.