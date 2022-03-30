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Чемпионат мира по футболу 2022

Кейруш покинул сборную Египта

30 Марта 2022 • 10:32 Комментировать
Сенегал
1:0
Египет
окончен после пенальти

Карлуш Кейруш решил оставить пост главного тренера сборной Египта после невыхода на ЧМ-2022.

Вчера состоялся ответный матч за выход на ЧМ-2022 между сборными Египта и Сенегала. В первом матче минимальную победу одержали египтяне, а в ответной встрече подобное удалось сенегальцам. В серии пенальти удачливее оказалась сборная Сенегала (3:1).

«Мечта не осуществилась. Мы старались сделать всё, но этого было мало. От всей души благодарю Египетскую футбольную ассоциацию за честь поработать тренером сборной. Всем игрокам и штабу – моё признание и огромное смиренное спасибо. Вы навсегда останетесь в моём сердце», — написал Кейруш в своей социальной сети.

69-летний специалист возглавлял сборную Египта с сентября 2021 года. При нём команде удалось дойти до финала Кубка Африки, где они потерпели поражения от Сенегала.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлуш Кейруш Сборная Сенегала Чм2022 Сборная Египта
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