Кейруш покинул сборную Египта

Карлуш Кейруш решил оставить пост главного тренера сборной Египта после невыхода на ЧМ-2022.

Вчера состоялся ответный матч за выход на ЧМ-2022 между сборными Египта и Сенегала. В первом матче минимальную победу одержали египтяне, а в ответной встрече подобное удалось сенегальцам. В серии пенальти удачливее оказалась сборная Сенегала (3:1).

«Мечта не осуществилась. Мы старались сделать всё, но этого было мало. От всей души благодарю Египетскую футбольную ассоциацию за честь поработать тренером сборной. Всем игрокам и штабу – моё признание и огромное смиренное спасибо. Вы навсегда останетесь в моём сердце», — написал Кейруш в своей социальной сети.

69-летний специалист возглавлял сборную Египта с сентября 2021 года. При нём команде удалось дойти до финала Кубка Африки, где они потерпели поражения от Сенегала.