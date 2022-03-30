Тренер сборной Бразилии побил рекорд Бьелсы по очкам в отборочном турнире

Наставник бразильской сборной Тите стал рекордсменом в отборочных турнирах к чемпионату мира.

Бразильская команда не оставила никаких шансов Боливии и одержала крупную победу со счётом 4:0. Бразильцы не проиграли ни одного матча в отборочном цикле и набрали солидные 45 очков. По этому показателю Тите обогнал Марсело Бьелсу, чья Аргентина двадцать лет назад набрала 43 балла.

Напомним, что бразильская сборная под шефством Тите уже давно обеспечила себе путёвку на предстоящий чемпионат мира в Катаре.