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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Бразилии побил рекорд Бьелсы по очкам в отборочном турнире

30 Марта 2022 • 10:29 Комментировать
Боливия
0:4
Бразилия
окончен

Наставник бразильской сборной Тите стал рекордсменом в отборочных турнирах к чемпионату мира.

Бразильская команда не оставила никаких шансов Боливии и одержала крупную победу со счётом 4:0. Бразильцы не проиграли ни одного матча в отборочном цикле и набрали солидные 45 очков. По этому показателю Тите обогнал Марсело Бьелсу, чья Аргентина двадцать лет назад набрала 43 балла.

Напомним, что бразильская сборная под шефством Тите уже давно обеспечила себе путёвку на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Чемпионат Мира-2022 Тите Марсело Бьелса
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