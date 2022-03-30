Аргентинская сборная повторила свою рекордную серию без поражений

Сборная Аргентины поделила очки в поединке с Эквадором и повторила свою рекордную серию без поражений.

Аргентинцы упустили победу в концовке и в итоге сыграли вничью со счётом 1:1. Сборная Аргентины не проигрывает уже в 31 матче кряду, что является повторением национального рекорда. До этого южноамериканская команда не проигрывала столько же в период с 1991 по 1933 год.

Напомним, что сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони уже давно обеспечила себе путёвку на предстоящий чемпионат мира в Катаре.