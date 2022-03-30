Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Халилходжич стал первым тренером, который вывел на мундиаль четыре разные сборные

30 Марта 2022 • 09:33 Комментировать (1)
Марокко
4:1
ДР Конго
окончен

Боснийский наставник марокканской сборной Вахид Халилходжич стал первым тренером в истории, которому удалось вывести на чемпионат мира четыре разные сборные.

Марокканцы достаточно уверенно расправились со сборной ДР Конго и добыли путёвку на катарский мундиаль. Халилходжич вывел на чемпионат мира уже свою четвёртую сборную. До этого опытный боснийский специалист добивался подобного успеха с Алжиром, Кот'д-Ивуаром и Японией.

Напомним, что от Африки на чемпионат мира также отправятся Сенегал, Камерун, Гана и Тунис.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вахид Халилходжич Чемпионат Мира-2022 Сборная Марокко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
11:09 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: Было бы интересно посмотреть на матч между Россией и такой Польшей
11:01 · Чемпионат мира 2022
Депутат Свищев: Выход Польши на чемпионат мира - нечестный и несправедливый
10:47 · Чемпионат мира 2022
Бубнов: Состав у поляков посильнее, чем у шведов
10:41 · Чемпионат мира 2022
Крыховяк: Если соперник не уверен, что пенальти был, то это значит, что он был очевидным
10:32 · Чемпионат мира 2022
Кейруш покинул сборную Египта
10:29 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Бразилии побил рекорд Бьелсы по очкам в отборочном турнире
10:17 · Чемпионат мира 2022
Аргентинская сборная повторила свою рекордную серию без поражений
10:12 · Чемпионат мира 2022
Крыховяк: Сборная Польши заслужила выход на чемпионат мира 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: Я здесь не для того, чтобы забивать голы, а чтобы помочь команде
10:05 · Чемпионат мира 2022
Пепе: У Португалии скромная команда
10:01 · Чемпионат мира 2022
Линделоф: В матче с поляками всё решили детали
09:33 · Чемпионат мира 2022
Халилходжич стал первым тренером, который вывел на мундиаль четыре разные сборные 1
09:26 · Чемпионат мира 2022
Ловрен поддержал Салаха, который не вышел на чемпионат мира
09:20 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Швеции о матче с поляками: Я очень разочарован
09:03 · Чемпионат мира 2022
Нуну Мендеш: Эта игра была финалом, и мы победили
Все новости
Рекомендуем