Халилходжич стал первым тренером, который вывел на мундиаль четыре разные сборные

Боснийский наставник марокканской сборной Вахид Халилходжич стал первым тренером в истории, которому удалось вывести на чемпионат мира четыре разные сборные.

Марокканцы достаточно уверенно расправились со сборной ДР Конго и добыли путёвку на катарский мундиаль. Халилходжич вывел на чемпионат мира уже свою четвёртую сборную. До этого опытный боснийский специалист добивался подобного успеха с Алжиром, Кот'д-Ивуаром и Японией.

Напомним, что от Африки на чемпионат мира также отправятся Сенегал, Камерун, Гана и Тунис.