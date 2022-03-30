Ловрен поддержал Салаха, который не вышел на чемпионат мира

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен в своих социальных сетях поддержал египетского форварда Мохамеда Салаха, чья сборная не сумела пробиться на катарский мундиаль.

Ловрен написал, что Салаху не нужно расстраиваться и опускать нос. Хорват отметил, что Мохамед может гордиться собой и своей командой, так как египтяне сделали всё, что могли. Деян добавил, что у сборной Египта ещё всё впереди.

Напомним, что египетская команда по сумме двух матчей уступила Сенегалу и не сумела пробиться на чемпионат мира в Катаре.