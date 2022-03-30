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Чемпионат мира по футболу 2022

На данный момент известны 27 из 32 команд, которые примут участие в Чемпионате мира в Катаре

30 Марта 2022 • 07:19 Комментировать

Япония, Эквадор, Уругвай, Канада, Гана, Сенегал, Португалия, Польша, Марокко, Тунис и Камерун - все эти команды получили путевки на чемпионат мира во вторник, 29 марта. Таким образом, общее количество команд, пробившихся на чемпионат мира, уже достигло двадцати семи.

Ниже можно ознакомиться со всем списком участников будущего чемпионата мира в Катаре, который пройдет в конце года.

Катар

Германия

Дания

Бразилия

Франция

Бельгия

Хорватия

Испания

Сербия

Англия

Швейцария

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Нидерланды

Аргентина

Иран

Южная Корея

Саудовская Аравия

Япония

Эквадор

Уругвай

Канада

Гана

Сенегал

Португалия

Польша

Марокко

Тунис

Камерун

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