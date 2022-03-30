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Чемпионат мира по футболу 2022

Уругвай прикончил шансы Чили

30 Марта 2022 • 07:08 Комментировать
Чили
0:2
Уругвай
окончен

Два безответных мяча забила сборная Уругвая в выездном матче против чилийцев. Для Уругвая эта победа ничего не значила, разве что команда поднялась с четвертого на третье место в отборочной группе, а вот Чили лишился последней возможности пробиться на чемпионат мира, оставшись седьмым в отборочной группе.

Сборная Уругвая сыграет на чемпионате мира в тринадцатый раз.

Протокол игры  
Чили 0:2Уругвай
  79'Суарес Луис (0:1)
  90'Вальверде Федерико (0:2)
Кортес БрайанИсла МаурисиоМедель Гари   62'Кушчевич Бенхамин   36'Суасо ГабриэльВидаль Артуро  81' (Менесес Хеан (  81') Пульгар Эрик  67' (Вальдес Диего (  67') Арангис ЧарлесМонтесинос ХоакинБреретон Бен  80' (Ronnie Fernandez2 (  80') Санчес Алексис
Запасные: Фуэнсалида ХосеВегас СебастьянСебастьян Перес IIIРоко ЭнсоБаэса КлаудиоДавила ВикторНуньес МарселиноZacarias Lopez GonzalezМоралес Иван
Рочет СерхиоАраухо РональдГодин ДиегоКоатес СебастьянВинья МатиасТоррейра Лукас  74' (Угарте Мануэль (  74') Бентанкур Родриго   64'  74' (Макси Гомес (  74') Де ла Крус Николас  64' (Де Арраскаэта Джорджиан (  64') Вальверде ФедерикоРосси Диего  74' (Дамиан Суарес (  74') Кавани Эдинсон  29' (Суарес Луис (  29')
Запасные: Муслера ФернандоДе Аморес ГильермоТоррес ФакундоКасерес МартинКабрера ЛеандроНуньес ДарвинХименес Хосе
30 марта.

 

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