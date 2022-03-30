Уругвай прикончил шансы Чили

Два безответных мяча забила сборная Уругвая в выездном матче против чилийцев. Для Уругвая эта победа ничего не значила, разве что команда поднялась с четвертого на третье место в отборочной группе, а вот Чили лишился последней возможности пробиться на чемпионат мира, оставшись седьмым в отборочной группе.
Сборная Уругвая сыграет на чемпионате мира в тринадцатый раз.
Протокол игры
|79'Суарес Луис (0:1)
|90'Вальверде Федерико (0:2)
Кортес Брайан•Исла Маурисио•Медель Гари • 62'Кушчевич Бенхамин • 36'Суасо Габриэль•Видаль Артуро 81' (Менесес Хеан ( 81') •Пульгар Эрик 67' (Вальдес Диего ( 67') •Арангис Чарлес•Монтесинос Хоакин•Бреретон Бен 80' (Ronnie Fernandez2 ( 80') •Санчес Алексис
Рочет Серхио•Араухо Рональд•Годин Диего•Коатес Себастьян•Винья Матиас•Торрейра Лукас 74' (Угарте Мануэль ( 74') •Бентанкур Родриго 64' 74' (Макси Гомес ( 74') •Де ла Крус Николас 64' (Де Арраскаэта Джорджиан ( 64') •Вальверде Федерико•Росси Диего 74' (Дамиан Суарес ( 74') •Кавани Эдинсон 29' (Суарес Луис ( 29')
30 марта.