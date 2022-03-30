Уругвай прикончил шансы Чили

Два безответных мяча забила сборная Уругвая в выездном матче против чилийцев. Для Уругвая эта победа ничего не значила, разве что команда поднялась с четвертого на третье место в отборочной группе, а вот Чили лишился последней возможности пробиться на чемпионат мира, оставшись седьмым в отборочной группе.

Сборная Уругвая сыграет на чемпионате мира в тринадцатый раз.