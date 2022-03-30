Перу победил Парагвай и сохранил шансы на участие в чемпионате мира

Сборная Перу забила два безответных мяча Парагваю и заняла пятое место в отборочной южноамериканской группе. Это означает, что она сыграет в плей-офф с представителем другой конфедерации за еще одну путевку на ЧМ-2022.
Что до Парагвая, то его футболистам можно лишь пожелать терпения до следующего чемпионата мира.
Протокол игры
|(1:0) Лападула Джанлука5'
|(2:0) Йотун Йошимар42'
Гальесе Педро•Адвинкула Луис•Самбрано Очандарте 87' (Коста Габриэль ( 87') •Калленс Александр•Трауко Мигель•Тапия Ренато•Флорес Эдисон•Пенья Серхио 66' (Гонсалес Кристофер ( 66') •Йотун Йошимар 69' (Калькатерра Орасио ( 69') •Куэва Кристиан 87' (Валера Алекс ( 87') •Лападула Джанлука 28' 87' (Рамос Кристиан ( 87')
Силва Энтони•Рохас Роберт • 45'Бальбуэна Фабиан•Алонсо Хуниор 59' (Медина Хесус ( 59') •Альдерете Омар•Санчес Ричард II 59' (Торрес Иван ( 59') •Ортис Ричард • 55'Кубас Андрес•Ромеро Оскар 73' (Кольман Хосуэ ( 73') •Carlos Ferreira III 73' (Ромеро Анхель ( 73') •Энсисо Хулио
30 марта.