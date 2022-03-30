Перу победил Парагвай и сохранил шансы на участие в чемпионате мира

Сборная Перу забила два безответных мяча Парагваю и заняла пятое место в отборочной южноамериканской группе. Это означает, что она сыграет в плей-офф с представителем другой конфедерации за еще одну путевку на ЧМ-2022.

Что до Парагвая, то его футболистам можно лишь пожелать терпения до следующего чемпионата мира.