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Чемпионат мира по футболу 2022

Перу победил Парагвай и сохранил шансы на участие в чемпионате мира

30 Марта 2022 • 07:04 Комментировать
Перу
2:0
Парагвай
окончен

Сборная Перу забила два безответных мяча Парагваю и заняла пятое место в отборочной южноамериканской группе. Это означает, что она сыграет в плей-офф с представителем другой конфедерации за еще одну путевку на ЧМ-2022.

Что до Парагвая, то его футболистам можно лишь пожелать терпения до следующего чемпионата мира.

Протокол игры  
Перу 2:0Парагвай
(1:0) Лападула Джанлука5'   
(2:0) Йотун Йошимар42'   
Гальесе ПедроАдвинкула ЛуисСамбрано Очандарте  87' (Коста Габриэль (  87') Калленс АлександрТрауко МигельТапия РенатоФлорес ЭдисонПенья Серхио  66' (Гонсалес Кристофер (  66') Йотун Йошимар  69' (Калькатерра Орасио (  69') Куэва Кристиан  87' (Валера Алекс (  87') Лападула Джанлука   28'  87' (Рамос Кристиан (  87')
Запасные: Вильдер КартахенаЛопес Маркос IVОрмено СантьягоКорсо АльдоКампос АнхелоКаседа КарлосАбрам Луис
Силва ЭнтониРохас Роберт   45'Бальбуэна ФабианАлонсо Хуниор  59' (Медина Хесус (  59') Альдерете ОмарСанчес Ричард II  59' (Торрес Иван (  59') Ортис Ричард   55'Кубас АндресРомеро Оскар  73' (Кольман Хосуэ (  73') Carlos Ferreira III  73' (Ромеро Анхель (  73') Энсисо Хулио
Запасные: Marcos GomezJose FlorentinРохас СантьягоLuis ZarateЭспинола АльбертоФернандес Роберто IIIMatias Galarza
30 марта.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
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