Эквадор сумел спастись в матче с Аргентиной

Сборная Эквадора сумела уйти от поражения в игре с Аргентиной, реализовав пенальти на последней минуте матча. Ничья не позволила Эквадору удержаться на третьем месте в группе, однако и с четвертого места команда напрямую выходит на чемпионат мира.
Эквадор в четвертый раз пробился на чемпионат мира, все четыре раза имели место в 21-м веке.
Протокол игры
|24'Альварес Хулиан (0:1)
|(1:1) Валенсия Эннер90'
Галиндес Хернан•Byron Castillo 37' 82' (Кайседо Хорди ( 82') •Арболеда Роберт•Инкапье Пьеро • 80'Эступиньян Первис•Франко Алан 56' 60' (Валенсия Эннер ( 60') •Груэсо Карлос 73' (Сармиенто Джереми ( 73') •Кайседо Мойсес • 49'Плата Гонсало•Эстрада Майкл 69' 82' (Пресиадо Анхело ( 82') •Ибарра Ромарио 60' (Мена Анхель ( 60')
Рульи Херонимо•Монтьель Гонсало 78' (Окампос Лукас ( 78') •Мартинес Лукас II•Отаменди Николас • 69'Тальяфико Николас • 90'Де Пауль Родриго•Паредес Леандро 78' (Фойт Хуан ( 78') •Макаллистер Алексис 18' 59' (Паласиос Эксекиэль ( 59') •Альварес Хулиан 72' (Корреа Анхель ( 72') •Месси Лионель•Гонсалес Николас 78' (Гидо Родригес ( 78')
30 марта.