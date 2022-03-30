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Чемпионат мира по футболу 2022

Эквадор сумел спастись в матче с Аргентиной

30 Марта 2022 • 06:58 Комментировать
Эквадор
1:1
Аргентина
окончен

Сборная Эквадора сумела уйти от поражения в игре с Аргентиной, реализовав пенальти на последней минуте матча. Ничья не позволила Эквадору удержаться на третьем месте в группе, однако и с четвертого места команда напрямую выходит на чемпионат мира.

Эквадор в четвертый раз пробился на чемпионат мира, все четыре раза имели место в 21-м веке.

Протокол игры  
Эквадор 1:1Аргентина
  24'Альварес Хулиан (0:1)
(1:1) Валенсия Эннер90'   
Галиндес ХернанByron Castillo   37'  82' (Кайседо Хорди (  82') Арболеда РобертИнкапье Пьеро   80'Эступиньян ПервисФранко Алан   56'  60' (Валенсия Эннер (  60') Груэсо Карлос  73' (Сармиенто Джереми (  73') Кайседо Мойсес   49'Плата ГонсалоЭстрада Майкл   69'  82' (Пресиадо Анхело (  82') Ибарра Ромарио  60' (Мена Анхель (  60')
Запасные: Мендес ДжегсонКарселен МайклРамирес ВеллингтонПинос ХорхеАрреага ХавьерПаласиос ДиегоЛеон Луис
Рульи ХеронимоМонтьель Гонсало  78' (Окампос Лукас (  78') Мартинес Лукас IIОтаменди Николас   69'Тальяфико Николас   90'Де Пауль РодригоПаредес Леандро  78' (Фойт Хуан (  78') Макаллистер Алексис   18'  59' (Паласиос Эксекиэль (  59') Альварес Хулиан  72' (Корреа Анхель (  72') Месси ЛионельГонсалес Николас  78' (Гидо Родригес (  78')
Запасные: Лансини МануэльДи Мария АнхельАрмани ФранкоБое ЛукасМуссо ХуанКорреа ХоакинМолина Науэль
30 марта.

 

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Cборная Аргентины Сборная Эквадора
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