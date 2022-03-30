Эквадор сумел спастись в матче с Аргентиной

Сборная Эквадора сумела уйти от поражения в игре с Аргентиной, реализовав пенальти на последней минуте матча. Ничья не позволила Эквадору удержаться на третьем месте в группе, однако и с четвертого места команда напрямую выходит на чемпионат мира.

Эквадор в четвертый раз пробился на чемпионат мира, все четыре раза имели место в 21-м веке.