Бразилия забила Боливии четыре безответных мяча

Крупной победой сборной Бразилии завершился ее выездной матч против Боливии. В каждом из таймов сборная Бразилии забила по два мяча, в то время как хозяева поля не смогли забить хотя бы единожды.

Бразилия сохранила за собой первую строчку в группе, гарантировав ее себе.