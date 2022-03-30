Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Бразилия забила Боливии четыре безответных мяча

30 Марта 2022 • 06:42 Комментировать
Боливия
0:4
Бразилия
окончен

Крупной победой сборной Бразилии завершился ее выездной матч против Боливии. В каждом из таймов сборная Бразилии забила по два мяча, в то время как хозяева поля не смогли забить хотя бы единожды.

Бразилия сохранила за собой первую строчку в группе, гарантировав ее себе.

Протокол игры  
Боливия 0:4Бразилия
  24'Пакета Лукас (0:1)
  45'Ришарлисон (0:2)
  66'Гимараэс Бруно (0:3)
  90'Ришарлисон (0:4)
Кордано РубенХосе ХеррейраКинтерос ХайроКарраско ХосеСагредо ХесусФернандес Роберто IIВака Хенри   73'Вильямиль Габриэль  46' (Гонсалес Франц (  46') Вильярроэль Мойзес II  87' (Jhon Garcia (  87') Чура Хейсон  46' (Вака Рамиро (  46'   90') Морено Марсело
Запасные: Гутьеррес Хонас IIМеначо СесарКуэльяр ХаумеRai LimaFran SupayabeВискарра ГильермоРейес СебастьянБанегас Луис
Алиссон БекерАлвес ДаниэлМаркиньос МаркосМилитао ЭдерТеллес Алекс  84' (Арана Гильерме (  84') Фабиньо ЭнрикеГимараэс БруноАнтони  77' (Мело Артур (  77') Пакета Лукас  77' (Родриго (  77') Коутиньо Филиппе  54' (Мартинелли Габриэл (  54') Ришарлисон
Запасные: Дос Сантос АдербарСилва ТьягоДанило ЛуисЭверсонФред СантосФелипе Аугусто IVКаземиро Карлос
30 марта.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Боливии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
08:43 · Англия. Премьер-лига
Федерация Египта: Салах подвергся расистским оскорблениям
08:41 · Чемпионат мира 2022
Бруну Фернандеш высказался по поводу победы португальцев над македонцами
08:36 · Чемпионат мира 2022
Тренер македонской сборной: Я доволен своими игроками
08:28 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Польши: Особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола
08:25 · Чемпионат мира 2022
Защитник сборной Северной Македонии: Уходим с высоко поднятой головой
08:18 · Чемпионат мира 2022
Левандовски вышел на третье место среди лучших бомбардиров европейских сборных
08:12 · Чемпионат мира 2022
Левандовски: Нам было тяжело, но сейчас можно отпраздновать успех
08:06 · Чемпионат мира 2022
Роналду: Цель достигнута
07:08 · Чемпионат мира 2022
Уругвай прикончил шансы Чили
07:04 · Чемпионат мира 2022
Перу победил Парагвай и сохранил шансы на участие в чемпионате мира
06:58 · Чемпионат мира 2022
Эквадор сумел спастись в матче с Аргентиной
06:42 · Чемпионат мира 2022
Бразилия забила Боливии четыре безответных мяча
02:15 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт – о свисте болельщиков в адрес Магуайра: «Это полный абсурд» 1
02:00 · Чемпионат мира 2022
Эквадор — Аргентина: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
02:00 · Чемпионат мира 2022
Боливия — Бразилия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:4
Все новости
Рекомендуем