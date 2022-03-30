Бразилия забила Боливии четыре безответных мяча

Крупной победой сборной Бразилии завершился ее выездной матч против Боливии. В каждом из таймов сборная Бразилии забила по два мяча, в то время как хозяева поля не смогли забить хотя бы единожды.
Бразилия сохранила за собой первую строчку в группе, гарантировав ее себе.
Протокол игры
|24'Пакета Лукас (0:1)
|45'Ришарлисон (0:2)
|66'Гимараэс Бруно (0:3)
|90'Ришарлисон (0:4)
Кордано Рубен•Хосе Херрейра•Кинтерос Хайро•Карраско Хосе•Сагредо Хесус•Фернандес Роберто II•Вака Хенри • 73'Вильямиль Габриэль 46' (Гонсалес Франц ( 46') •Вильярроэль Мойзес II 87' (Jhon Garcia ( 87') •Чура Хейсон 46' (Вака Рамиро ( 46' ) • 90'Морено Марсело
Алиссон Бекер•Алвес Даниэл•Маркиньос Маркос•Милитао Эдер•Теллес Алекс 84' (Арана Гильерме ( 84') •Фабиньо Энрике•Гимараэс Бруно•Антони 77' (Мело Артур ( 77') •Пакета Лукас 77' (Родриго ( 77') •Коутиньо Филиппе 54' (Мартинелли Габриэл ( 54') •Ришарлисон
30 марта.