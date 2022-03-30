Саутгейт – о свисте болельщиков в адрес Магуайра: «Это полный абсурд»

Главный тренер сборной Англии раскритиковал болельщиков, освиставших защитника Гарри Магуайра в матче против сборной Кот-д'Ивуара на «Уэмбли».

«Такой приём болельщиков – абсурд, полный абсурд. Магуайр отлично выступает за сборную, он много сделал для нас, и я не понимаю такого поведения. Мы либо заодно, либо нет. Он представляет сборную Англии, и нужно поддерживать своего игрока, как бы ни складывалась его игра», – приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Товарищеский матч Англия – Кот-д'Ивуар завершился победой англичан со счётом 3:0.

Гарри Магуайр подвергся жёсткой критике за свою игру в составе «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.