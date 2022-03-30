Скамакка рассказал, в чём ему нужно прибавить, чтобы стать основным форвардом сборной Италии

23-летний нападающий Джанлука Скамакка рассказал, какие умения позволили бы ему закрепиться в сборной Италии.

«Мне нужно многое улучшить в своей игре. Особенно это касается создания глубины [открываний у чужих ворот] для товарищей по команде. Я отхожу слишком далеко от ворот соперника, в то время как должен чаще находиться в чужой штрафной, где я обязан доминировать, имея такое телосложение», – отметил игрок «Сассуоло», чей рост составляет 195 сантиметров.

Форвард также поддержал главного тренера сборной Роберто Манчини: «Игра под руководством великого футболиста – всегда дополнительный стимул. Он проделал исключительную работу. Думаю, со временем он может повторить свои успехи», – сказал Скамакка в интервью Rai Sport.

В сегодняшнем товарищеском матче против сборной Турции (3:2) Скамакка провёл на поле 88 минут, но не отметился результативными действиями.