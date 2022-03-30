Сантуш об игре с Северной Македонией: «Мечтаю выиграть третий крупный турнир»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш остался доволен результатом игры с Северной Македонией (2:0). Благодаря победе португальцы квалифицировались на ЧМ-2022.

«Я уже побеждал в 2 крупных турнирах: на Чемпионате Европы 2016 года и в Лиге Наций в 2019-м. Мечтаю добыть еще одну крупную победу.

Все футболисты потрясающе отнеслись к делу и показали высокий уровень. В первые 10 минут было сложно, но мы сумели оправиться. Северная Македония прекрасно знала, как сковывать наши движения.

Мы активно создавали моменты и забивали. У соперника практически не было шансов".

11 миллионов португальцев будут наблюдать за нашей командой на Чемпионате мира 2022 года, поздравляю!» — сказал Сантуш изданию Rui Costa.