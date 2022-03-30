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Чемпионат мира по футболу 2022

Тунис удержал Мали и вышел на чемпионат мира в Катаре

30 Марта 2022 • 00:35 Комментировать
Тунис
0:0
Мали
окончен

Сборная Туниса снова сыграет на чемпионате мира, не пустив туда команду из Мали, которая могла бы стать дебютантом ЧМ. Победив в первом матче с минимальным счетом, в ответной игре Тунис удержал преимущество, скатав нулевую ничью.

Сборная Туниса сыграет в финальной части чемпионата мира в шестой раз в своей истории.

Протокол игры  
Тунис 0:0Мали
Бен-Саид БеширДрэгер МохамедМалул АлиТальби МонтассарГандри НадерЛедуни АиссаСлити Наим  90' (Межбри Ханнибал (  90') Шалали ГиланБен Ромдхан АлиМ'Сакни Юссеф  67' (Скири Эйе (  67') Жазири Сейфеддин  46' (Хенисси Таха (  46')
Запасные: Эжемель АлиAli Ben SlimeneДамен АйменСасси ФержаниХаддади УссамаБгуир СаадМатлути ХамзаИфа БилельБен Уаннес Мортада
Мункоро ИбрахимКуяте Кики   55'Фофана МамадуАйдара МассадиоТраоре АмариАйдара Амаду  34' (Камара Мохамед VII (  34') Самассеку Диади  73' (Дьенг Алиу (  73') Биссума Ив   69'  73' (Сиссоко Ибраим II (  73') Диаби Абдулай  73' (Дукуре Абдулай (  73') Траоре Адама VIIДженепо Мусса  64' (Думбия Мусса (  64')
Запасные: Коне ИбраимаДиарра ДжигиКулибали СенуДанте АмадуТуре АльмамиКулибали ЛассанаКойта Юссуф
29 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Туниса Сборная Мали
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