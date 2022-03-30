Тунис удержал Мали и вышел на чемпионат мира в Катаре

Сборная Туниса снова сыграет на чемпионате мира, не пустив туда команду из Мали, которая могла бы стать дебютантом ЧМ. Победив в первом матче с минимальным счетом, в ответной игре Тунис удержал преимущество, скатав нулевую ничью.

Сборная Туниса сыграет в финальной части чемпионата мира в шестой раз в своей истории.