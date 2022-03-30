Тунис удержал Мали и вышел на чемпионат мира в Катаре

Сборная Туниса снова сыграет на чемпионате мира, не пустив туда команду из Мали, которая могла бы стать дебютантом ЧМ. Победив в первом матче с минимальным счетом, в ответной игре Тунис удержал преимущество, скатав нулевую ничью.
Сборная Туниса сыграет в финальной части чемпионата мира в шестой раз в своей истории.
Протокол игры
Бен-Саид Бешир•Дрэгер Мохамед•Малул Али•Тальби Монтассар•Гандри Надер•Ледуни Аисса•Слити Наим 90' (Межбри Ханнибал ( 90') •Шалали Гилан•Бен Ромдхан Али•М'Сакни Юссеф 67' (Скири Эйе ( 67') •Жазири Сейфеддин 46' (Хенисси Таха ( 46')
Мункоро Ибрахим•Куяте Кики • 55'Фофана Мамаду•Айдара Массадио•Траоре Амари•Айдара Амаду 34' (Камара Мохамед VII ( 34') •Самассеку Диади 73' (Дьенг Алиу ( 73') •Биссума Ив 69' 73' (Сиссоко Ибраим II ( 73') •Диаби Абдулай 73' (Дукуре Абдулай ( 73') •Траоре Адама VII•Дженепо Мусса 64' (Думбия Мусса ( 64')
29 марта.