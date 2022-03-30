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Чемпионат мира по футболу 2022

Инфантино о Катаре: Конечно, это не рай, и есть над чем работать

30 Марта 2022 • 00:20 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику по поводу того, что Катар был выбран местом проведения чемпионата мира.

«Конечно, это не рай. Конечно, есть еще над чем работать, но нам нужно продолжать. Нам нужно работать вместе. Нам нужно поощрять перемены, потому что не все хотят перемен, даже в Катаре или странах Персидского залива. Но руководство хочет перемен», - сказал Инфантино.

Ранее со стороны различных футбольных специалистов звучала критика по поводу того, что место для проведения чемпионата мира была выбрана такая страна, как Катар.

В частности, недавно главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Галь назвал идею проведения турнира в Катаре «смехотворной».

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Евро-Футбол.Ру,
Джанни Инфантино
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