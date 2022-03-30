Манчини рад победе над Турцией, но все ещё испытывает боль

Сборная Италии победила турок со счетом 3:2, и это стало некоторым утешением болельщикам команды после того, как команда сенсационно промазала мимо чемпионата мира в Катаре. Роберто Манчини, наставник итальянской сборной, поздравил команду с успехом, но признал - боль, конечно же, никуда не исчезла.

- Приятно было видеть реакцию ребят после пропущенного гола, они остались спокойными, хотя в этом составе команда играла впервые. Молодые игроки хорошо показали себя. Я увидел хорошую реакцию со стороны не очень сыгранной команды. Сожаления? Конечно же, они останутся... как минимум до декабря, - заявил Манчини, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.