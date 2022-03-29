Агрессивные фанаты Нигерии выбежали на поле и устроили беспорядки после невыхода команды на чемпионат мира 2022 года

В ответном стыковом матче сборная Нигерии на своем поле сыграла вничью с Ганой (1:1), что не позволило хозяевам отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катар.

Гана смогла отораться на ЧМ-2022 благодаря голу на выезде. Нигерийцы попустят первенство мира впервые с 2006 года.

После финального свистка разозленные и агрессивные болельщики Нигерии вырвались за пределы трибун и выбежали на поле и начали громить все на своем пути. Полиции Нигерии пришлось применить слезоточивый газ для разгона болельщиков.