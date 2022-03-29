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Чемпионат мира по футболу 2022

Англичане в большинстве переиграли команду Кот-д'Ивуара

29 Марта 2022 • 23:45 Комментировать
Англия
3:0
Кот-д'Ивуар
окончен

Сборная Англии в товарищеском матче без проблем обыграла команду Кот-д'Ивуара. Ещё до перерыва британцы забили дважды, в то время как их соперник остался в меньшинстве.

 

Протокол игры  
Англия2:0Кот-д'Ивуар
(1:0) Уоткинс Олли30' 
(2:0) Стерлинг Рахим45' 
Поуп НикУайт Бен  46' (Уокер-Питерс Кайл (  46') Магуайр ГарриМингс ТайронМитчелл Тайрик  61' (Шоу Люк (  61') Беллингхем ДжудРайс ДекланУорд-Праус Джеймс  79' (Галлахер Конор (  79') Стерлинг Рахим  62' (Смит-Роу Эмил (  62') Уоткинс Олли  62' (Фоден Фил (  62') Грилиш Джек  62' (Кейн Гарри (  62')
Запасные: Гехи МаркПикфорд ДжорданХендерсон ДжорданКоди КонорМаунт МэйсонФорстер Фрейзер
Сангаре БадраОрье Серж   40'Байи Эрик  46' (Fousseny Coulibaly (  46') Дели СимонКамара АссанКесси ФранкСери Жан-МишельПепе Николя  46' (Агбаду Эммануэль (  46') Корне Максвелл  64' (Конан Гислен (  64') Градель Макс-Ален  46' (Боли Вийи (  46') Алле Себастьян  86' (Боли Йоан (  86')
Запасные: Сиссе АбдулДиалло ИсмаэльКонате КаримКоне МохамедАкуоку ПольКуасси ЖанСангаре Ибрахим
29 марта. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

Мартовский сбор для команд Англии и Кот-д’Ивуара был абсолютно тренировочным. Европейцы пробились на чемпионат мира в Катар и продолжают вести подготовку к турниру, который состоится в конце года. Африканцы же в отборочной группе пропустили вперёд камерунцев и остались без мундиаля.

Англичане предсказуемо с первых минут завладели инициативой. Правда, британцы не слишком давили, и первый момент создали лишь на 19-й минуте. Беллингхэм слева обыгрался со Стерлингом, выскочил к воротам и бил мимо вратаря, но попал в штангу. В остальном англичане продолжали владеть мячом и атаковать, но больше моментов у ворот ивуарийцев долго не возникало. Африканцы и вовсе толком не приближались к владениям Поупа.

По истечении получаса игры давление англичан всё же привело к результату. Стерлинг слева получил мяч после неудачного выноса Байи и прострелил к воротам, где оказался Уоткинс, который в касание пробил в цель.

В конце первого тайма Беллингхэм упустил ещё один шанс отличиться. Полузащитник англичан от угла штрафной бил низом, но немного не попал в цель, и мяч прошёл рядом со штангой. Тут же ивуарийцы остались в меньшинстве. Орье в центре поля нарушил правила и получил предупреждение, которое стало для него вторым за тайм.

Под занавес стартовой половины англичане успели увеличить своё преимущество. Стерлинг по центр прошёл к штрафной и пальнул в верхний угол. Сангаре с трудом отбил мяч в сторону, но там оказался Грилиш, который прострелил обратно в центр на всё того же Стерлинга, и тот уже не промахнулся. На этом команды ушли на перерыв.

В начале второй половины беды ивуарийцев едва продолжились. Кулибали в своей штрафной сбил Беллингхэма, и судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Однако затем арбитр встречи Ламбрехтс посмотрел повтор и решение отменил.

Англичане владели мячом, но желания добить соперника у них не было. Беллингхэм старался, но остальные его партнеры не слишком были активны. Гарет Саутгейт, естественно, сделал множество замен, решив посмотреть в деле ряд футболистов. Лишь ближе к концу матча англичане вновь создали момент. Сначала Уорд-Прауз метров с двадцати шести пальнул чуть выше цели. Ивуарийцы ответили своим шансом – Кесси навесил со штрафного, а Дели метров с семи, подставляя ногу, отправил футбольный снаряд в небеса.

В концовке встречи Уокер-Питерс прорвался с правого фланга, но после его прострела Смит-Роу пробил неточно. Тем не менее, третий мяч британцы всё же забили, он оказался на счету Мингса, который замкнул навес с углового.

Англичане продолжат готовиться к чемпионату мира. Уже 1 апреля британцы узнают своих соперников по групповой стадии мундиаля. Ивуарийцы ждут нового цикла, но до него ещё далеко.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии сборная Кот-д'Ивуара
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