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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборные Нидерландов и Германии в главном товарищеском матче дня забили по разу

29 Марта 2022 • 23:36 Комментировать
Голландия
1:1
Германия
окончен

Самый громкий товарищеский матч дня сообразили сборные Германии и Нидерландов.

Протокол игры  
Голландия 1:1Германия
  45'Мюллер Томас (0:1)
(1:1) Бергвейн Стевен68'   
Флеккен МаркДе Лихт МаттайсВан Дейк ВиргилБлинд ДэйлиДюмфрис ДензелКоопмейнерс Теун  46' (Вейналдум Джорджиньо (  46') Де Йонг ФренкиМаласиа Тирелл  74' (Аке Натан (  74') Бергёйс Стивен  58' (Классен Дэви (  58') Мален Дониэлл  58' (Бергвейн Стевен (  58') Депай Мемфис
Запасные: Крул ТимДроммел ЙоэлКласи ЙордиДанджума АрноХатебур ХансВегхорст ВаутДе Рон МартенЛанг Ноа
Нойер МануэльКерер Тило  80' (Хенрихс Бенджамин (  80') Рюдигер АнтониоШлоттербек НикоРаум Давид  86' (Гюнтер Кристиан (  86') Мусиала Джамал  69' (Нойхаус Флориан (  69') Гюндоган ИлкайМюллер ТомасХаверц Кай  69' (Брандт Юлиан (  69') Сане Лерой  87' (Дракслер Юлиан (  87') Вернер Тимо  80' (Нмеча Лукас (  80')
Запасные: Гинтер МаттиасТер Штеген Марк-АндреТрапп КевинВайгль ЮлианСтах АнтонТа Джонатан
29 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

Команды Германии и Нидерландов спокойненько готовятся к чемпионату мира, билеты в Катар-2022 уже забронированы. Сборные, составленные Фликом и ван Галом, выиграли свои группы, забрав по прямой путёвке на ЧМ-2022, но простых соперников в товарищеском матче не захотели. Решили проверить свои силы, составив самую громкую пару дня, выделявшуюся даже по меркам финалов европейской квалификации.

Ханс-Дитер Флик и Луи ван Гал болельщиков порадовали, на товарищеский матч выпустив максимально боевые составы. Нойер, Рюдигер, Гюндоган, Мюллер, Вернер, Хаверц и Сане у Германии. Ван Дейк, Де Лихт, Блинд, Де Йонг, Мален и Депай у Нидерландов. На «Йохан Кройф Арене» весело было с самого начала. Команды накатились парой атак, заработали по угловому, примерились, так сказать.

А по-настоящему звенеть начало к середине тайма. Причём звенеть – в прямом смысле. Давид Раум подключился по левому краю, своевременно навесил на линию вратарской, откуда беспрепятственно бил Тимо Вернер. И всё бы хорошо, но беда с реализацией осталась. Форвард сборной Германии звонко пальнул в перекладину, загубив супермомент.

Нидерланды ответили резвой передачей на Малена. Дониэлл ускорился на пас из глубины и практически выскочил на рандеву с Нойером, но к ударной позиции всё-таки подобрался с Рюдигером на плечах. Антонио помешал Малену и тот из выгодной позиции в створ не попал. Гол в первом тайме всё-таки случился. Перед самым перерывом поддержал атаку Мусиала, совершив прострел от лицевой линии. Хаверц пробил в защитника, а Мюллер вторым темпом решил вопрос – 0:1.

Во втором тайме состав Нидерландов стал ещё более звёздным. На поле появились Вейналдум, Классен и Бергвейн. Именно Стивен и стал краеугольным камнем голландского успеха, сравняв счёт на 68-й минуте. Хотя стоит выделить всю комбинацию: Френки де Йонг шикарно забросил на ход Дюмфрису, тот от лицевой скинул мяч в центр, а набежавший Бергвейн просто вколотил мяч в сетку – 1:1.

А потом ещё и пенальти был назначен за фол Керера на Депае, но Крейг Поусон решил лично посмотреть повтор. Вердикт хозяевам не понравился, главный арбитр отменил пенальти, назначенный минутой ранее. Видимо, рефери решил, что мирный исход лучше подходит товарищеской встрече. Нидерланды и Германия показали интересный, динамичный футбол, но в итоге победителя не выявили.

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Сборная Германии Сборная Нидерландов
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