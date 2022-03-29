Нигерия не попала на чемпионат мира впервые с 2006 года

Дебютировав в финальной части чемпионатов мира в 1994 году, сборная Нигерии стала завсегдатаем турнира, неизменно, за исключением 2006 года, попадая в финальную часть турнира. И вот эта традиция снова была нарушена - не сумев обыграть Гану, сборная Нигерии осталась без путевки на чемпионат мира в Катаре.

Теперь «Суперорлам» придется ждать следующей попытки - как и Мохамеду Салаху, которому также не удалось выйти со сборной Египта на катарский Мундиаль.

Лучшим достижением Нигерии на чемпионатах мира остается выход в 1/8 финала ЧМ в США в 1994 году, когда команда проиграла будущему финалисту - Италии.