Мане снова забил с пенальти Египту и вывел Сенегал на чемпионат мира

Спустя без малого два месяца Сенегал снова встретился с Египтом в важном матче - и снова все решилось в серии пенальти после того, как команды выиграли друг у друга с минимальным счетом, каждая у себя дома.
В итоге ответный матч перешел в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, в которой главную роль вновь, как и в финале Кубка Африки чуть ранее, сыграл Мане. Он удачно исполнил последний пенальти, в результате чего Сенегал вышел на ЧМ в Катаре, а вот Египет - нет.
Протокол игры
|(1:0) Диа Булайе3'
|(4:1) 121'
|121'Эль-Сулейя Амр (2:1)
|(2:0) Сарр Исмаила121'
|(3:1) Бамба Дьенг Амаду121'
Менди Эдуар•Сабали Юссуф•Кулибали Калиду•Сиссе Пап Абу•Сарр Буна 68' (Бамба Дьенг Амаду ( 68' ) • 70'Сисс Салиу•Менди Нампалис 80' (Куйяте Шейку ( 80') •Гуэйе Идрисса 37' 114' (Сарр Пап ( 114') •Диа Булайе 81' (Гуйе Пап ( 81') •Сарр Исмаила • 120'Мане Садио
Эль-Шенави Мохамед•Абул-Фетух Ахмед • 112'Эль-Ханафи Яссер•Rami Rabia 29' (Ашраф Айман ( 29' ) • 45'Омар Габер 34' 36' (Ашур Имам ( 36') •Эльнени Мохамед 70' (Сайед Ахмед II ( 70') •Фатхи Хамди 118' (Эль-Дин Махмуд Ала ( 118') •Эль-Сулейя Амр•Трезеге 70' (Эмад Набиль ( 70') •Салах Мохамед•Мармуш Омар 70' (Мохамед Мостафа ( 70' ) 119'
29 марта.