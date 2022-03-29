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Чемпионат мира по футболу 2022

Мане снова забил с пенальти Египту и вывел Сенегал на чемпионат мира

29 Марта 2022 • 22:59 Комментировать
Сенегал
1:0
Египет
окончен после пенальти

Спустя без малого два месяца Сенегал снова встретился с Египтом в важном матче - и снова все решилось в серии пенальти после того, как команды выиграли друг у друга с минимальным счетом, каждая у себя дома.

В итоге ответный матч перешел в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, в которой главную роль вновь, как и в финале Кубка Африки чуть ранее, сыграл Мане. Он удачно исполнил последний пенальти, в результате чего Сенегал вышел на ЧМ в Катаре, а вот Египет - нет.

Протокол игры  
Сенегал 1:0Египет
(1:0) Диа Булайе3'   
(4:1) 121'   
  121'Эль-Сулейя Амр (2:1)
(2:0) Сарр Исмаила121'   
(3:1) Бамба Дьенг Амаду121'   
Менди ЭдуарСабали ЮссуфКулибали КалидуСиссе Пап АбуСарр Буна  68' (Бамба Дьенг Амаду (  68'   70') Сисс СалиуМенди Нампалис  80' (Куйяте Шейку (  80') Гуэйе Идрисса   37'  114' (Сарр Пап (  114') Диа Булайе  81' (Гуйе Пап (  81') Сарр Исмаила   120'Мане Садио
Запасные: Кейта БальдеН'Диайе ЛумБалло-Туре ФодеНаме МустафаДиалло ХабибКамара БингуруДьедью ФамараБадара Фати Альюн
Эль-Шенави МохамедАбул-Фетух Ахмед   112'Эль-Ханафи ЯссерRami Rabia  29' (Ашраф Айман (  29'   45') Омар Габер   34'  36' (Ашур Имам (  36') Эльнени Мохамед  70' (Сайед Ахмед II (  70') Фатхи Хамди  118' (Эль-Дин Махмуд Ала (  118') Эль-Сулейя АмрТрезеге  70' (Эмад Набиль (  70') Салах МохамедМармуш Омар  70' (Мохамед Мостафа (  70'   119')
Запасные: Абугабал МохамедСобхи МохамедКамал ОмарМагди МохамедХамди МарванГабр Али
29 марта.

 

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