Мане снова забил с пенальти Египту и вывел Сенегал на чемпионат мира

Спустя без малого два месяца Сенегал снова встретился с Египтом в важном матче - и снова все решилось в серии пенальти после того, как команды выиграли друг у друга с минимальным счетом, каждая у себя дома.

В итоге ответный матч перешел в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, в которой главную роль вновь, как и в финале Кубка Африки чуть ранее, сыграл Мане. Он удачно исполнил последний пенальти, в результате чего Сенегал вышел на ЧМ в Катаре, а вот Египет - нет.