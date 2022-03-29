Румыния упустила победу над Израилем, ведя со счётом 2:0

В рамках товарищеского матча сборная Израиля принимала на своем поле сборную Румынии.
Уже к 23-й минуте гости вели со счётом 2:0, забитыми голами отметились Чикылдэу и Мэн. Первый тайм завершился победой румын. В перерыве тренер хозяев произвёл четыре замены, которые переломили игру. На 57-й минуте Даббур сократил разрыв, а на 85-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» счёт сравнял. Встреча завершился вничью 2:2.
|10'Чикылдэу Александру (0:1)
|23'Ман Деннис (0:2)
|(1:2) Даббур Мунас57'
|(2:2) Даббур Мунас85'
Марсиано Офир•Кандил Маор 46' (Абу-Абайд Ияд ( 46') •Огани Орель•Гольдберг Шон•Давидзаде Офир•Каничовски Габи 73' (Сафури Рамиз ( 73') •Натхо Бибрас 46' (Перец Дор ( 46') •Абу-Фани Мохаммад 46' (Глазер Дан ( 46') •Дэвид Дин 65' (Хазиза Долев ( 65') •Даббур Мунас•Барибо Тай 46' (Манор Соломон ( 46')
Ницэ Флорин•Маня Кристьян•Кирикеш Влад 46' (Неделчару Ионуц ( 46') •Бурка Андрей•Тошка Алин 57' (Бордеяну Михай ( 57') •Олару Дариус 80' (Попеску Октавиан ( 80') •Марин Мариус 80' (Рус Адриан ( 80') •Ман Деннис•Чикылдэу Александру 57' (Банку Никусор ( 57') •Михэйлэ Валентин•Иван Андрей 58' (Алибек Денис ( 58')
29 марта. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).