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Чемпионат мира по футболу 2022

Румыния упустила победу над Израилем, ведя со счётом 2:0

29 Марта 2022 • 22:59 Комментировать
Израиль
2:2
Румыния
окончен

В рамках товарищеского матча сборная Израиля принимала на своем поле сборную Румынии.

Уже к 23-й минуте гости вели со счётом 2:0, забитыми голами отметились Чикылдэу и Мэн. Первый тайм завершился победой румын. В перерыве тренер хозяев произвёл четыре замены, которые переломили игру. На 57-й минуте Даббур сократил разрыв, а на 85-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» счёт сравнял. Встреча завершился вничью 2:2.

 
Израиль 2:2Румыния
  10'Чикылдэу Александру (0:1)
  23'Ман Деннис (0:2)
(1:2) Даббур Мунас57'   
(2:2) Даббур Мунас85'   
Марсиано ОфирКандил Маор  46' (Абу-Абайд Ияд (  46') Огани ОрельГольдберг ШонДавидзаде ОфирКаничовски Габи  73' (Сафури Рамиз (  73') Натхо Бибрас  46' (Перец Дор (  46') Абу-Фани Мохаммад  46' (Глазер Дан (  46') Дэвид Дин  65' (Хазиза Долев (  65') Даббур МунасБарибо Тай  46' (Манор Соломон (  46')
Запасные: Глазер ОмриКоэн ЙонатанМенахем СунАвраам АвивНицан ИтамарБалтакса Матан
Ницэ ФлоринМаня КристьянКирикеш Влад  46' (Неделчару Ионуц (  46') Бурка АндрейТошка Алин  57' (Бордеяну Михай (  57') Олару Дариус  80' (Попеску Октавиан (  80') Марин Мариус  80' (Рус Адриан (  80') Ман ДеннисЧикылдэу Александру  57' (Банку Никусор (  57') Михэйлэ ВалентинИван Андрей  58' (Алибек Денис (  58')
Запасные: Айоани МихайПушкаш ГеоргеДрэгушин РадуМолдован ХорациуРатиу АндрейПетрила Клаудиу
29 марта. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).

 

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Сборная Израиля Сборная Румынии
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