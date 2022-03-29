Румыния упустила победу над Израилем, ведя со счётом 2:0

В рамках товарищеского матча сборная Израиля принимала на своем поле сборную Румынии.

Уже к 23-й минуте гости вели со счётом 2:0, забитыми голами отметились Чикылдэу и Мэн. Первый тайм завершился победой румын. В перерыве тренер хозяев произвёл четыре замены, которые переломили игру. На 57-й минуте Даббур сократил разрыв, а на 85-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» счёт сравнял. Встреча завершился вничью 2:2.