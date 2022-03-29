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Драгович проводит свой сотый матч за австрийскую сборную - впереди лишь Херцог

29 Марта 2022 • 22:54 Комментировать
Австрия
2:2
Шотландия
окончен

Австрийский футболист с сербскими корнями Александар Драгович проводит сегодня свой сотый матч в составе австрийской сборной, которая проводит товарищеский матч с шотландцами. Драгович, которому 31 год, дебютировал в национальной команде в 2009 году, причем это было в матче как раз против Сербии.

По количеству матчей в составе национальной команды Драгович уступает лишь Андреасу Херцогу, легенде сборной Австрии образца 90-х годов прошлого века. Впрочем, скорее всего, уже в этом году Драгович перекроет показатель Херцога, который отыграл в общей сложности 103 матча в промежуток с 1988 по 2003 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Александар Драгович
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