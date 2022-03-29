Сборная Ганы вышла на чемпионат мира, оставив за бортом Нигерию

Сборная Ганы, нередко радовавшая в 21-м веке красивыми выступлениями на чемпионатах мира, возвращается на главный футбольный форум планеты, который пройдет в конце года в Катаре. Это выяснилось после того, как команда добилась положительного результата в ответном матче с Нигерией - команды сыграли вничью со счетом 1:1 на поле Нигерии, в то время как в первой игре была зафиксирована нулевая ничья.

Прошлый чемпионат мира в России Гана, напомним, пропустила, в то время как Нигерия приняла в нем участие и выиграла матч с Исландией в рамках группового турнира.