Сборная Ганы вышла на чемпионат мира, оставив за бортом Нигерию

Сборная Ганы, нередко радовавшая в 21-м веке красивыми выступлениями на чемпионатах мира, возвращается на главный футбольный форум планеты, который пройдет в конце года в Катаре. Это выяснилось после того, как команда добилась положительного результата в ответном матче с Нигерией - команды сыграли вничью со счетом 1:1 на поле Нигерии, в то время как в первой игре была зафиксирована нулевая ничья.
Прошлый чемпионат мира в России Гана, напомним, пропустила, в то время как Нигерия приняла в нем участие и выиграла матч с Исландией в рамках группового турнира.
Протокол игры
|10'Парти Томас (0:1)
|(1:1) Трост-Эконг Виллиам22'
Узохо Фрэнсис•Угелумба Кэлвин 88' (Умар Садик ( 88') •Балогун Леон•Трост-Эконг Виллиам•Эйна Ола•Ониика Фрэнк 46' (Абдуллахи Шеху ( 46' ) • 89'Этебо Огенекаро 78' (Игало Одион ( 78') •Арибо Джо•Лукман Адемола 61' (Саймон Мозес ( 61') •Деннис Эммануэль 78' (Муса Ахмед ( 78') •Осимхен Виктор
Уоллакотт Джо • 90'Джику Александр•Амарти Даниэль • 26'Менса Гидеон•Одои Денис•Кудус Мохаммед 73' (Букари Осман ( 73') •Парти Томас • 84'Баба Иддрису 46' (Киере Даниэль-Кофи ( 46') •Афена-Гьян Феликс 84' 90' (Вридт Квази ( 90') •Иссахаку Абдул 46' (Овусу Элиша ( 46') •Айю Джордан 46' (Йадом Энди ( 46')
29 марта.