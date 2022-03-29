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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Ганы вышла на чемпионат мира, оставив за бортом Нигерию

29 Марта 2022 • 22:53 Комментировать
Нигерия
1:1
Гана
окончен

Сборная Ганы, нередко радовавшая в 21-м веке красивыми выступлениями на чемпионатах мира, возвращается на главный футбольный форум планеты, который пройдет в конце года в Катаре. Это выяснилось после того, как команда добилась положительного результата в ответном матче с Нигерией - команды сыграли вничью со счетом 1:1 на поле Нигерии, в то время как в первой игре была зафиксирована нулевая ничья.

Прошлый чемпионат мира в России Гана, напомним, пропустила, в то время как Нигерия приняла в нем участие и выиграла матч с Исландией в рамках группового турнира.

Протокол игры  
Нигерия 1:1Гана
  10'Парти Томас (0:1)
(1:1) Трост-Эконг Виллиам22'   
Узохо ФрэнсисУгелумба Кэлвин  88' (Умар Садик (  88') Балогун ЛеонТрост-Эконг ВиллиамЭйна ОлаОниика Фрэнк  46' (Абдуллахи Шеху (  46'   89') Этебо Огенекаро  78' (Игало Одион (  78') Арибо ДжоЛукман Адемола  61' (Саймон Мозес (  61') Деннис Эммануэль  78' (Муса Ахмед (  78') Осимхен Виктор
Запасные: Аджайи ОлувасемилогоИхеаначо КелечиАкпей ДаниэльОмеруо КеннетЗанузи ЗайдуАмоо АкинкунмиНобл Джон
Уоллакотт Джо   90'Джику АлександрАмарти Даниэль   26'Менса ГидеонОдои ДенисКудус Мохаммед  73' (Букари Осман (  73') Парти Томас   84'Баба Иддрису  46' (Киере Даниэль-Кофи (  46') Афена-Гьян Феликс   84'  90' (Вридт Квази (  90') Иссахаку Абдул  46' (Овусу Элиша (  46') Айю Джордан  46' (Йадом Энди (  46')
Запасные: Камахени МонтариАйду ДжозефАти-Зиги ЛоуренсЙебоа ЯвПейнтсил ДжозефАнтви-Аджей КристоферОфори Ричард II
29 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Сборная Нигерии
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