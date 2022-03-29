Сборная Норвегии в товарищеском матче сокрушила Армению, забив 9 голов

29 марта состоялся товарищеский матч в Норвегии на стадионе «Уллевол», где местная команда сокрушила Армению, забив 9 безответных мячей.
В составе победителей голы забивали Матс Дэли, Кристиан Торстведт, дубль на свой счет записали Александр Сорлот и Эрлинг Холанн. Хет-трик на счету у Джошуа Кинга.
С 17-й минуты армянская сборная играла в меньшинстве. Команду вдесятером оставил защитник Арман Оганесян.
До этой встречи команды встречались дважды и самая крупная победа датирована в 2001 году, когда Норвегия победила Армению со счетом 4:1.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг24'
|(2:0) Кинг Джошуа29'
|(3:0) Торстведт Кристиан30'
|(4:0) Кинг Джошуа33'
|(5:0) Холанн Эрлинг45'
|(6:0) Кинг Джошуа59'
|(7:0) Дели Матс Мёллер80'
|(8:0) Сорлот Александр86'
|(9:0) Сорлот Александр90'
Хансен Андре•Педерсен Маркус Гольмгрен 46' (Сорлот Александр ( 46') •Ханше-Ольсен Андреас 63' (Страндберг Стефан ( 63') •Айер Кристоффер•Бьоркан Фредерик•Эдегор Мартин•Берге Сандер 46' (Рюэрсон Юлиан ( 46') •Торстведт Кристиан 72' (Бериша Ветон ( 72') •Эльюнусси Мохамед 46' (Эурснес Фредрик ( 46') •Холанн Эрлинг 46' (Дели Матс Мёллер ( 46') •Кинг Джошуа
Юрченко Давид•Монрой Хорди•Ароян Вараздат 68' (Тертерян Давид ( 68') •Мкртчян Степа•Оганесян Арман • 17'Барсегян Тигран•Удо Соломон 35' (Казарян Геворг ( 35') •Сперцян Эдуард 35' (Назарян Ованнес ( 35') •Байрамян Хорен 46' (Аванесян Артём ( 46') •Бичахчян Ваан 35' (Арутюнян Оганес ( 35') •Варданян Эрик 21' (Оганесян Камо ( 21')
29 марта. Стадион "Уллевааль" (Осло).