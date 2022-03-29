Сборная Норвегии в товарищеском матче сокрушила Армению, забив 9 голов

29 марта состоялся товарищеский матч в Норвегии на стадионе «Уллевол», где местная команда сокрушила Армению, забив 9 безответных мячей.

В составе победителей голы забивали Матс Дэли, Кристиан Торстведт, дубль на свой счет записали Александр Сорлот и Эрлинг Холанн. Хет-трик на счету у Джошуа Кинга.

С 17-й минуты армянская сборная играла в меньшинстве. Команду вдесятером оставил защитник Арман Оганесян.

До этой встречи команды встречались дважды и самая крупная победа датирована в 2001 году, когда Норвегия победила Армению со счетом 4:1.