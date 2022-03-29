Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Норвегии в товарищеском матче сокрушила Армению, забив 9 голов

29 Марта 2022 • 21:58 Комментировать (1)
Норвегия
9:0
Армения
окончен

29 марта состоялся товарищеский матч в Норвегии на стадионе «Уллевол», где местная команда сокрушила Армению, забив 9 безответных мячей.

В составе победителей голы забивали Матс Дэли, Кристиан Торстведт, дубль на свой счет записали Александр Сорлот и Эрлинг Холанн. Хет-трик на счету у Джошуа Кинга.

С 17-й минуты армянская сборная играла в меньшинстве. Команду вдесятером оставил защитник Арман Оганесян.

До этой встречи команды встречались дважды и самая крупная победа датирована в 2001 году, когда Норвегия победила Армению со счетом 4:1.

Протокол игры  
Норвегия 9:0Армения
(1:0) Холанн Эрлинг24'   
(2:0) Кинг Джошуа29'   
(3:0) Торстведт Кристиан30'   
(4:0) Кинг Джошуа33'   
(5:0) Холанн Эрлинг45'   
(6:0) Кинг Джошуа59'   
(7:0) Дели Матс Мёллер80'   
(8:0) Сорлот Александр86'   
(9:0) Сорлот Александр90'   
Хансен АндреПедерсен Маркус Гольмгрен  46' (Сорлот Александр (  46') Ханше-Ольсен Андреас  63' (Страндберг Стефан (  63') Айер КристофферБьоркан ФредерикЭдегор МартинБерге Сандер  46' (Рюэрсон Юлиан (  46') Торстведт Кристиан  72' (Бериша Ветон (  72') Эльюнусси Мохамед  46' (Эурснес Фредрик (  46') Холанн Эрлинг  46' (Дели Матс Мёллер (  46') Кинг Джошуа
Запасные: Карлстрём ЯкобХёуге ЙенсГрегерсен СтианТорсби МортенЭстигор ЛеоНорманн Матиас
Юрченко ДавидМонрой ХордиАроян Вараздат  68' (Тертерян Давид (  68') Мкртчян СтепаОганесян Арман   17'Барсегян ТигранУдо Соломон  35' (Казарян Геворг (  35') Сперцян Эдуард  35' (Назарян Ованнес (  35') Байрамян Хорен  46' (Аванесян Артём (  46') Бичахчян Ваан  35' (Арутюнян Оганес (  35') Варданян Эрик  21' (Оганесян Камо (  21')
Запасные: Миранян АртурБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрГригорян АртакСеробян АртурАвакян Хенри
29 марта. Стадион "Уллевааль" (Осло).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
22:10 · Испания. Ла Лига
Бэйл готов подписать контракт на шесть месяцев, если Уэльс попадет на чемпионат мира
22:00 · Чемпионат мира 2022
Тунис — Мали: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:00 · Чемпионат мира 2022
Алжир — Камерун: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:58 · Чемпионат мира 2022
Сборная Новрегии в товарищеском матче сокрушила Армению, забив 9 голов 1
21:45 · Чемпионат мира 2022
Франция — ЮАР: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:33 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини сравняется с Пирло по количеству матчей за национальную сборную Италии
21:16 · Чемпионат мира 2022
Сборные Швейцарии и Косово победителя не выявили
21:15 · Чемпионат мира 2022
Турция — Италия: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Испания — Исландия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Англия — Кот-д'Ивуар: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Голландия — Германия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Польша — Швеция: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Португалия — Северная Македония: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
21:09 · Чемпионат мира 2022
Беларусь с минимальным счетом победила Бахрейн в товарищеском матче
21:08 · Чемпионат мира 2022
Сборные Албании и Грузии голов друг другу не забили
Все новости
Рекомендуем