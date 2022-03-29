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Кьеллини сравняется с Пирло по количеству матчей за национальную сборную Италии

29 Марта 2022 • 21:33 Комментировать
Турция
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Италия
3.90 3.35 2.00
Через 0 ч. 7 мин.

Защитник Джорджо Кьеллини готовится выйти на поле в матче итальянской команды против Турции, который в Италии ждут, мягко говоря, без особого энтузиазма. Для Кьеллини эта игра станет уже 116-м матчем в синей футболке итальянской сборной.

По этому показателю туринский оборонец поднимется на пятое место в истории сборной Италии, правда, наравне с бывшим одноклубником Андреа Пирло, который также сыграл в 116 матчах за сборную Италии. Велика вероятность, что увеличить это число Кьеллини уже не сможет - ранее появлялась информация, что летом он прекратит свои выступления в «скуадре адзурре».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джорджо Кьеллини Андреа Пирло
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ТУРЦИЯ ИТАЛИЯ
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