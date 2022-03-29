Кьеллини сравняется с Пирло по количеству матчей за национальную сборную Италии

Защитник Джорджо Кьеллини готовится выйти на поле в матче итальянской команды против Турции, который в Италии ждут, мягко говоря, без особого энтузиазма. Для Кьеллини эта игра станет уже 116-м матчем в синей футболке итальянской сборной.

По этому показателю туринский оборонец поднимется на пятое место в истории сборной Италии, правда, наравне с бывшим одноклубником Андреа Пирло, который также сыграл в 116 матчах за сборную Италии. Велика вероятность, что увеличить это число Кьеллини уже не сможет - ранее появлялась информация, что летом он прекратит свои выступления в «скуадре адзурре».