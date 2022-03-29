Сборные Швейцарии и Косово победителя не выявили

Сборная Швейцарии в рамках товарищеского матча принимала на своем поле сборную Косово.
Хозяева гораздо активнее начали матч, владели территориальным преимуществом, но забить в первом тайме не смогли. В самом начале второй половины встречи счёт открыл вингер сборной Косово Рашица, но уже на 61-й минуте равенство восстановил Мвула Лотомбо. Швейцарцы атаковали большими силами и наиграли на второй гол, но забить его так и не смогли. Ничья 1:1.
|52'Рашица Милот (0:1)
|(1:1) Лотомба Жордан61'
Кобель Грегор•Мбабу Кевин 63' (Родригес Рикардо ( 63') •Джюмарт Эрай•Эльведи Нико 63' (Фрай Фабиан ( 63') •Лотомба Жордан•Соу Джибриль•Джака Гранит 63' (Эмболо Брель ( 63') •Окафор Ноа 81' (Зачири Анди ( 81') •Шакири Джердан 75' (Штеффен Ренато ( 75') •Цубер Стивен•Гавранович Марио 63' (Фройлер Ремо ( 63')
Мурич Ариянет•Хадергьонай Флорент•Ррахмани Амир•Крюезиу Мирлинд•Войвода Мергим 90' (Домджони Тони ( 90') •Идризи Бленди 68' (Дрешевич Ибрахим ( 68') •Лосаж Флорьян 75' (Фазлии Бетим ( 75') •Бериша Валон 75' (Муслия Флоран ( 75') •Рашица Милот 90' (Кастрати Лирим ( 90') •Мурики Ведат•Бютюки Зюмер 68' (Жегрова Эдон ( 68')
29 марта.