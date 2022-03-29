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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборные Швейцарии и Косово победителя не выявили

29 Марта 2022 • 21:16 Комментировать
Швейцария
1:1
Косово
окончен

Сборная Швейцарии в рамках товарищеского матча принимала на своем поле сборную Косово.

Хозяева гораздо активнее начали матч, владели территориальным преимуществом, но забить в первом тайме не смогли. В самом начале второй половины встречи счёт открыл вингер сборной Косово Рашица, но уже на 61-й минуте равенство восстановил Мвула Лотомбо. Швейцарцы атаковали большими силами и наиграли на второй гол, но забить его так и не смогли. Ничья 1:1.

 
Швейцария 1:1Косово
  52'Рашица Милот (0:1)
(1:1) Лотомба Жордан61'   
Кобель ГрегорМбабу Кевин  63' (Родригес Рикардо (  63') Джюмарт ЭрайЭльведи Нико  63' (Фрай Фабиан (  63') Лотомба ЖорданСоу ДжибрильДжака Гранит  63' (Эмболо Брель (  63') Окафор Ноа  81' (Зачири Анди (  81') Шакири Джердан  75' (Штеффен Ренато (  75') Цубер СтивенГавранович Марио  63' (Фройлер Ремо (  63')
Запасные: Фон Балльмоос ДавидОмлин ЙонасВаргас РубенЭбишер Мишель
Мурич АриянетХадергьонай ФлорентРрахмани АмирКрюезиу МирлиндВойвода Мергим  90' (Домджони Тони (  90') Идризи Бленди  68' (Дрешевич Ибрахим (  68') Лосаж Флорьян  75' (Фазлии Бетим (  75') Бериша Валон  75' (Муслия Флоран (  75') Рашица Милот  90' (Кастрати Лирим (  90') Мурики ВедатБютюки Зюмер  68' (Жегрова Эдон (  68')
Запасные: Сельмани АстритБекай ВисарАлити ФиданДелова ЛюмбардхУйкани Самир
29 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии сборная Косова
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