Сборные Швейцарии и Косово победителя не выявили

Сборная Швейцарии в рамках товарищеского матча принимала на своем поле сборную Косово.

Хозяева гораздо активнее начали матч, владели территориальным преимуществом, но забить в первом тайме не смогли. В самом начале второй половины встречи счёт открыл вингер сборной Косово Рашица, но уже на 61-й минуте равенство восстановил Мвула Лотомбо. Швейцарцы атаковали большими силами и наиграли на второй гол, но забить его так и не смогли. Ничья 1:1.