Беларусь с минимальным счетом победила Бахрейн в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Беларуси оказалась сильнее Бахрейна, обыграв своего соперника со счетом 1:0.

Единственный мяч в концовке первого тайма забил нападающий солигорского «Шахтёра» Андрей Соловей.

Стоит отметить, что сборная Беларуси не отобралась на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.