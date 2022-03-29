Беларусь с минимальным счетом победила Бахрейн в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Беларуси оказалась сильнее Бахрейна, обыграв своего соперника со счетом 1:0.
Единственный мяч в концовке первого тайма забил нападающий солигорского «Шахтёра» Андрей Соловей.
Стоит отметить, что сборная Беларуси не отобралась на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
Протокол игры
|45'Соловей Андрей (0:1)
Джафер Саед•Faisal Hareb•Реда Исса Сайед 86' (Абдулджаббар Махди ( 86') •Аль-Хаям Валид•Amine Mohamed Hassan•Аль-Хумайдан Махди 72' (Мадан Али ( 72') •Аль-Асвад Камиль•Аль-Хардан Мохаммед 56' (Аль-Малуд Абдулвахаб ( 56') •Мархун Мохамед•Аль-Шейх Джассим•Юсуф Абдулла
Плотников Максим•Юденков Руслан•Хадаркевич Руслан•Швецов Максим•Климович Владислав 67' (Нечаев Данила ( 67') •Подстрелов Дмитрий 81' (Громыко Валерий ( 81') •Яблонский Евгений•Быков Артём Геннадьевич 85' (Седько Павел ( 85') •Эбонг Макс 68' (Шевченко Глеб ( 68') •Бессмертный Дмитрий 81' (Юзепчук Роман ( 81') •Соловей Андрей 85' (Бахар Иван ( 85')
Запасные: Бегунов Роман•Волков Захар•Степанов Роман•Хаткевич Егор
29 марта.