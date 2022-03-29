Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Беларусь с минимальным счетом победила Бахрейн в товарищеском матче

29 Марта 2022 • 21:09 Комментировать
Бахрейн
0:1
Беларусь
окончен

В товарищеском матче сборная Беларуси оказалась сильнее Бахрейна, обыграв своего соперника со счетом 1:0.

Единственный мяч в концовке первого тайма забил нападающий солигорского «Шахтёра» Андрей Соловей.

Стоит отметить, что сборная Беларуси не отобралась на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Протокол игры  
Бахрейн 0:1Беларусь
  45'Соловей Андрей (0:1)
Джафер СаедFaisal HarebРеда Исса Сайед  86' (Абдулджаббар Махди (  86') Аль-Хаям ВалидAmine Mohamed HassanАль-Хумайдан Махди  72' (Мадан Али (  72') Аль-Асвад КамильАль-Хардан Мохаммед  56' (Аль-Малуд Абдулвахаб (  56') Мархун МохамедАль-Шейх ДжассимЮсуф Абдулла
Запасные: Ibrahim Al-KhatalАль-Хазаа АбдуллаAmmar Ahmed AbbasAbdulla EfrihAbbas AyyadAbdulla Al-HashsashHamza Al-JubanАль-Шамсан Хамад
Плотников МаксимЮденков РусланХадаркевич РусланШвецов МаксимКлимович Владислав  67' (Нечаев Данила (  67') Подстрелов Дмитрий  81' (Громыко Валерий (  81') Яблонский ЕвгенийБыков Артём Геннадьевич  85' (Седько Павел (  85') Эбонг Макс  68' (Шевченко Глеб (  68') Бессмертный Дмитрий  81' (Юзепчук Роман (  81') Соловей Андрей  85' (Бахар Иван (  85')
Запасные: Бегунов РоманВолков ЗахарСтепанов РоманХаткевич Егор
29 марта.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Бахрейна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
21:33 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини сравняется с Пирло по количеству матчей за национальную сборную Италии
21:16 · Чемпионат мира 2022
Сборные Швейцарии и Косово победителя не выявили
21:15 · Чемпионат мира 2022
Турция — Италия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Испания — Исландия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Англия — Кот-д'Ивуар: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Голландия — Германия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Польша — Швеция: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Португалия — Северная Македония: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:09 · Чемпионат мира 2022
Беларусь с минимальным счетом победила Бахрейн в товарищеском матче
21:08 · Чемпионат мира 2022
Сборные Албании и Грузии голов друг другу не забили
21:01 · Чемпионат мира 2022
Сборная Словакии на выезде разобралась с финнами
20:57 · Чемпионат мира 2022
Экс-форвард сборной Македонии Мазнов: «Португалия фаворит только на бумаге» эксклюзив
20:46 · Чемпионат мира 2022
Русский язык станет одним из официальных языков ФИФА
20:37 · Чемпионат мира 2022
Арман Оганесян получил красную карточку в матче со сборной Норвегии и был унесён с поля на носилках
20:31 · Чемпионат мира 2022
Сотрудникам отеля в Гуаякиле запретили фотографироваться с игроками сборной Аргентины
Все новости
Рекомендуем