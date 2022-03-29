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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборные Албании и Грузии голов друг другу не забили

29 Марта 2022 • 21:08 Комментировать
Албания
0:0
Грузия
окончен

В рамках товарищеского матча встречались сборные Албании и Грузии.

Первый тайм прошёл без преимущества одной из команд, на поле шла бескомпромиссная борьба. По жёлтой карточке получили Чекиджи и Чабрадзе. Во второй половине наставник сборной Албании сделал несколько замен, которые усилили игру. Хозяева большими силами шли вперёд, создали несколько хороших моментов, но забить так и не смогли. Встреча закончилась безголевой ничьей.

 
Албания 0:0Грузия
Стракоша ТомасИсмайли АрдианКумбулла МарашДжимсити БератРоши Одисе  77' (Леняни Эрмир (  77') Цекици Эндри  65' (Вриони Джакомо (  65') Аслани КристьянРамадани Юльбер  65' (Гьясула Клаус (  65') Хюсай ЭльсейдБроя Армандо  46' (Чикалеши Сокол (  46') Манай Рей  65' (Ляци Казим (  65')
Запасные: Ходжалари ЭрионДока АльбиБериша ЭтритКастари ЭлханПренга ХердиAdrian Bajrami
Мамардашвили ГеоргийЦитаишвили ГеоргийДвали ЛашаКашия ГурамЧабрадзе Григол  83' (Мамучашвили Владимир (  83') Кверквелия Соломон  66' (Лобжанидзе Саба (  66') Квеквескири Ника  76' (Гвилия Валериане (  76') Абурджания ГеоргийДавиташвили Зурико  75' (Меквабишвили Анзор (  75') Волков Давит  66' (Кобахидзе Мамука (  66') Казаишвили Валерий  83' (Зивзивадзе Буду (  83')
Запасные: Беридзе ГеоргийЛория ГиоргиКупатадзе ЛазареГиорбелидзе ГурамКакабадзе Отар
29 марта.

 

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