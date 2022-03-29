Сборные Албании и Грузии голов друг другу не забили

В рамках товарищеского матча встречались сборные Албании и Грузии.

Первый тайм прошёл без преимущества одной из команд, на поле шла бескомпромиссная борьба. По жёлтой карточке получили Чекиджи и Чабрадзе. Во второй половине наставник сборной Албании сделал несколько замен, которые усилили игру. Хозяева большими силами шли вперёд, создали несколько хороших моментов, но забить так и не смогли. Встреча закончилась безголевой ничьей.