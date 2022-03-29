Сборные Албании и Грузии голов друг другу не забили

В рамках товарищеского матча встречались сборные Албании и Грузии.
Первый тайм прошёл без преимущества одной из команд, на поле шла бескомпромиссная борьба. По жёлтой карточке получили Чекиджи и Чабрадзе. Во второй половине наставник сборной Албании сделал несколько замен, которые усилили игру. Хозяева большими силами шли вперёд, создали несколько хороших моментов, но забить так и не смогли. Встреча закончилась безголевой ничьей.
Стракоша Томас•Исмайли Ардиан•Кумбулла Мараш•Джимсити Берат•Роши Одисе 77' (Леняни Эрмир ( 77') •Цекици Эндри 65' (Вриони Джакомо ( 65') •Аслани Кристьян•Рамадани Юльбер 65' (Гьясула Клаус ( 65') •Хюсай Эльсейд•Броя Армандо 46' (Чикалеши Сокол ( 46') •Манай Рей 65' (Ляци Казим ( 65')
Мамардашвили Георгий•Цитаишвили Георгий•Двали Лаша•Кашия Гурам•Чабрадзе Григол 83' (Мамучашвили Владимир ( 83') •Кверквелия Соломон 66' (Лобжанидзе Саба ( 66') •Квеквескири Ника 76' (Гвилия Валериане ( 76') •Абурджания Георгий•Давиташвили Зурико 75' (Меквабишвили Анзор ( 75') •Волков Давит 66' (Кобахидзе Мамука ( 66') •Казаишвили Валерий 83' (Зивзивадзе Буду ( 83')
29 марта.