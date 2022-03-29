Сборная Словакии на выезде разобралась с финнами

В рамках товарищеского матча сборная Финляндии принимала на своем поле сборную Словакии.

Хозяева активнее начали матч и имели хорошую возможность открыть счёт, которую не смог реализовать Лод. А словаки свой момент использовали, Дуда под занавес первого тайма прекрасным ударом отправил мяч в сетку. В перерыве наставники каждой из команд сделали по несколько замен, но на исход встречи это не повлияло. На 72-й минуте матча Йирка от штанги поразил ворота соперника. 2:0 победа сборной Словакии.