Сборная Словакии на выезде разобралась с финнами

В рамках товарищеского матча сборная Финляндии принимала на своем поле сборную Словакии.
Хозяева активнее начали матч и имели хорошую возможность открыть счёт, которую не смог реализовать Лод. А словаки свой момент использовали, Дуда под занавес первого тайма прекрасным ударом отправил мяч в сетку. В перерыве наставники каждой из команд сделали по несколько замен, но на исход встречи это не повлияло. На 72-й минуте матча Йирка от штанги поразил ворота соперника. 2:0 победа сборной Словакии.
|38'Дуда Ондрей (0:1)
|72'Ирка Эрик (0:2)
Градецки Лукаш•Алхо Николай 85' (Кялльман Беньямин ( 85') •Иванов Роберт•Вяйсянен Лео•Уронен Йере•Лод Робин 46' (Ниссилья Урхо ( 46') •Лингман Лукас 67' (Пукки Теэму ( 67') •Камара Глен•Хостикка Сантери•Похьянпало Йоэль 67' (Шуллер Расмус ( 67') •Форсс Маркус 85' (Miska Ylitolva ( 85')
Голец Доминик 46' (Плах Франтишек ( 46') •Секулич Борис•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид 46'•Голубек Якуб 67' (Герц Кристиан ( 67') •Лоботка Станислав•Ирка Эрик•Дуда Ондрей 85' (Стрелец Давид ( 85') •Беро Матуш 67' (Вернон де Марко ( 67') •Гараслин Лукаш•Алмаши Ладислав 46' (Шатка Любомир ( 46')
29 марта.