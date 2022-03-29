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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Словакии на выезде разобралась с финнами

29 Марта 2022 • 21:01 Комментировать
Финляндия
0:2
Словакия
окончен

В рамках товарищеского матча сборная Финляндии принимала на своем поле сборную Словакии.

Хозяева активнее начали матч и имели хорошую возможность открыть счёт, которую не смог реализовать Лод. А словаки свой момент использовали, Дуда под занавес первого тайма прекрасным ударом отправил мяч в сетку. В перерыве наставники каждой из команд сделали по несколько замен, но на исход встречи это не повлияло. На 72-й минуте матча Йирка от штанги поразил ворота соперника. 2:0 победа сборной Словакии.

 
Финляндия 0:2Словакия
  38'Дуда Ондрей (0:1)
  72'Ирка Эрик (0:2)
Градецки ЛукашАлхо Николай  85' (Кялльман Беньямин (  85') Иванов РобертВяйсянен ЛеоУронен ЙереЛод Робин  46' (Ниссилья Урхо (  46') Лингман Лукас  67' (Пукки Теэму (  67') Камара ГленХостикка СантериПохьянпало Йоэль  67' (Шуллер Расмус (  67') Форсс Маркус  85' (Miska Ylitolva (  85')
Запасные: Йоронен ЙессеЭрикссон КарлйоханО'Шоунесси ДаниэльТенхо МироВяйсянен СаулиНисканен Ильмари
Голец Доминик  46' (Плах Франтишек (  46') Секулич БорисШкриньяр МиланГанцко Давид  46'Голубек Якуб  67' (Герц Кристиан (  67') Лоботка СтаниславИрка ЭрикДуда Ондрей  85' (Стрелец Давид (  85') Беро Матуш  67' (Вернон де Марко (  67') Гараслин ЛукашАлмаши Ладислав  46' (Шатка Любомир (  46')
Запасные: Родак МарекВальент МартинГрошовски ПатрикКосцельник МартинРегали МартинБоженик Роберт
29 марта.

 

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Сборная Словакии Сборная Финляндии
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