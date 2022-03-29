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Чемпионат мира по футболу 2022

Русский язык станет одним из официальных языков ФИФА

29 Марта 2022 • 20:46 Комментировать

Русский язык станет одним из официальных языков ФИФА.

Как сообщил журналист ZDF Маркус Харм, помимо русского языка, официальными в ФИФА станут португальский и арабский.

Отметим, что ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборные России и российские команды от выступлений на турнирах под своей эгидой. Таким образом, сборная России не сыграла со сборной Польши в рамках отбора на чемпионат мира. Решение коснулось и клубного футбола, московский «Спартак», вышедший из группы Лиги Европы, не смог выступить в плей-офф, где соперником подопечных Ваноли должен был стать «РБ Лейпциг».

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