Арман Оганесян получил красную карточку в матче со сборной Норвегии и был унесён с поля на носилках

Сборная Норвегии в рамках товарищеского матча встречается со сборной Армении.

На 17-й минуте встречи защитник гостей Арман Оганесян нарушил правила вблизи своей штрафной площади на лидере норвежцев Эрлинге Холанне и получил прямую красную карточку. При этом Оганесян получил повреждение и смог покинуть пределы поля только на носилках.

На данный момент идёт 30-я минута матча, норвежцы впереди со счётом 3:0, на момент удаления голов в игре не было. Забитые мячи на свой счёт записали Холанн, Кинг и Торстведт. Стоит отметить, что сразу же после удаления наставник гостей произвёл тактическую перестановку, заменив Эрика Варданяна на Камо Оганесяна.