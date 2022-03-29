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Арман Оганесян получил красную карточку в матче со сборной Норвегии и был унесён с поля на носилках

29 Марта 2022 • 20:37 Комментировать
Норвегия
6:0
Армения
1.25 5.50 13.00
2-й тайм

Сборная Норвегии в рамках товарищеского матча встречается со сборной Армении.

На 17-й минуте встречи защитник гостей Арман Оганесян нарушил правила вблизи своей штрафной площади на лидере норвежцев Эрлинге Холанне и получил прямую красную карточку. При этом Оганесян получил повреждение и смог покинуть пределы поля только на носилках.

На данный момент идёт 30-я минута матча, норвежцы впереди со счётом 3:0, на момент удаления голов в игре не было. Забитые мячи на свой счёт записали Холанн, Кинг и Торстведт. Стоит отметить, что сразу же после удаления наставник гостей произвёл тактическую перестановку, заменив Эрика Варданяна на Камо Оганесяна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Сборная Норвегии
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НОРВЕГИЯ АРМЕНИЯ
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