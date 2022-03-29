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Чемпионат мира по футболу 2022

Сотрудникам отеля в Гуаякиле запретили фотографироваться с игроками сборной Аргентины

29 Марта 2022 • 20:31 Комментировать
Эквадор
...
Аргентина
4.30 3.20 2.00
Через 4 ч. 50 мин.

Сборная Эквадора готовится к своему последнему матчу в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года, сегодня ночью она примет у себя дома сборную Аргентины. Большой ажиотаж в Гуаякиле, в котором пройдет матч, вызвало появление Лионеля Месси.

Как сообщает TyC Sports, владельцы отеля, в котором остановились аргентинцы, предупредили своих сотрудников - в случае, если кто-то попробует сфотографироваться с игроком сборной Аргентины и будет докучать ему такими просьбами, он будет уволен. Это сделано для максимального комфорта аргентинцев.

Матч между Эквадором и Аргентиной начнется в 02:30 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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ЭКВАДОР АРГЕНТИНА
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Сотрудникам отеля в Гуаякиле запретили фотографироваться с игроками сборной Аргентины
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