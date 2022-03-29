Эриксен забил гол в ворота Сербии на стадионе, где пережил остановку сердца

В рамках товарищеского матча сборная Дании на своём поле принимает сборную Сербии.

На 57-й минуте встречи мяч в ворота гостей отправил полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен. Стоит отметить, что Эриксен сегодня вывел свою команду на поле с капитанской повязкой, встреча проходит именно на том стадионе, на котором полузащитник пережил остановку сердца во время матча Евро-2020.

На данный момент идёт 66-я минута матча, датчане впереди со счётом 3:0.

30-летний Эриксен сыграл три матча за «Брентфорд» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и отметился одной голевой передачей.