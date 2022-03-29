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Чемпионат мира по футболу 2022

Эриксен забил гол в ворота Сербии на стадионе, где пережил остановку сердца

29 Марта 2022 • 20:27 Комментировать
Дания
3:0
Сербия
окончен

В рамках товарищеского матча сборная Дании на своём поле принимает сборную Сербии.

На 57-й минуте встречи мяч в ворота гостей отправил полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен. Стоит отметить, что Эриксен сегодня вывел свою команду на поле с капитанской повязкой, встреча проходит именно на том стадионе, на котором полузащитник пережил остановку сердца во время матча Евро-2020.

На данный момент идёт 66-я минута матча, датчане впереди со счётом 3:0.

30-летний Эриксен сыграл три матча за «Брентфорд» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен
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