Манчини: «Хочу извиниться перед итальянцами»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини извинился перед болельщиками за невыход на чемпионат мира.

«Мы сделали всё возможное, чтобы пройти дальше, но я должен извиниться перед итальянцами, потому что мы не сможем подарить им такую же радость, какую подарили летом.

Самое большое разочарование заключается в том, что мы хотели осчастливить шестьдесят миллионов итальянцев, включая детей, которые никогда не видели сборную на чемпионате мира», - приводит слова Манчини RAI Sport.

Отметим, что сборная Италии сенсационно уступила сборной Северной Македонии и вылетела из отбора к чемпионату мира.