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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини: «Хочу извиниться перед итальянцами»

29 Марта 2022 • 19:25 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини извинился перед болельщиками за невыход на чемпионат мира.

«Мы сделали всё возможное, чтобы пройти дальше, но я должен извиниться перед итальянцами, потому что мы не сможем подарить им такую же радость, какую подарили летом.

Самое большое разочарование заключается в том, что мы хотели осчастливить шестьдесят миллионов итальянцев, включая детей, которые никогда не видели сборную на чемпионате мира», - приводит слова Манчини RAI Sport.

Отметим, что сборная Италии сенсационно уступила сборной Северной Македонии и вылетела из отбора к чемпионату мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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