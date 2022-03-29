Сборная Хорватии обыграла Болгарию, обе команды заканчивали товарищеский матч вдесятером

В товарищеском матче сборная Хорватии одержала победу над Болгарией со счетом 2:1.
Болгарин Кирил Десподов открыл счет на 69-й минуте, но затем Лука Модрич и Андрей Крамарич забили по мячу и принесли победу хорватам.
На 63-й минуте сборная Хорватии осталась в меньшинстве после второй желтой карточки Дуе Цалеты-Чара. Их соперники также доигрывали встречу вдесятером – автор гола Десподов за снятую футболку во время празднования удостоился «горчичника», который был для него вторым.
Хорватия обеспечила себе участие на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Болгария не смогла отобраться на престижный турнир.
Протокол игры
|69'Десподов Кирилл (0:1)
|(1:1) Модрич Лука76'
|(2:1) Крамарич Андрей80'
Ивушич Ивица•Вида Домагой 46' (Перишич Иван ( 46') •Шкорич Миле 27' (Понграчич Марин ( 27') •Чалета-Цар Дуе • 63'Моро Никола 46' (Ковачич Матео ( 46') •Оршич Мислав•Майер Ловро 72' (Модрич Лука ( 72') •Пашалич Марио•Баришич Борна•Ливайя Марко 61' (Крамарич Андрей ( 61') •Влашич Никола 61' (Будимир Анте ( 61')
Вуцов Светослав•Турицов Иван 68' (Орачев Мики ( 68') •Христов Петко•Христов Андреа•Йорданов Эдиссон•Неделев Тодор 84' (Цонев Борислав ( 84') •Чочев Ивайло 60' (Йомов Георгий ( 60') •Малинов Кристиян 84' (Янков Доминик ( 84') •Кирилов Радослав 60' (Костадинов Георги ( 60') •Минчев Мартин 46' (Илиев Атанас ( 46') •Десподов Кирилл 71'
29 марта.