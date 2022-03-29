Сборная Хорватии обыграла Болгарию, обе команды заканчивали товарищеский матч вдесятером

В товарищеском матче сборная Хорватии одержала победу над Болгарией со счетом 2:1.

Болгарин Кирил Десподов открыл счет на 69-й минуте, но затем Лука Модрич и Андрей Крамарич забили по мячу и принесли победу хорватам.

На 63-й минуте сборная Хорватии осталась в меньшинстве после второй желтой карточки Дуе Цалеты-Чара. Их соперники также доигрывали встречу вдесятером – автор гола Десподов за снятую футболку во время празднования удостоился «горчичника», который был для него вторым.

Хорватия обеспечила себе участие на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Болгария не смогла отобраться на престижный турнир.