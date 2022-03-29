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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Хорватии обыграла Болгарию, обе команды заканчивали товарищеский матч вдесятером

29 Марта 2022 • 19:09 Комментировать
Хорватия
2:1
Болгария
окончен

В товарищеском матче сборная Хорватии одержала победу над Болгарией со счетом 2:1.

Болгарин Кирил Десподов открыл счет на 69-й минуте, но затем Лука Модрич и Андрей Крамарич забили по мячу и принесли победу хорватам.

На 63-й минуте сборная Хорватии осталась в меньшинстве после второй желтой карточки Дуе Цалеты-Чара. Их соперники также доигрывали встречу вдесятером – автор гола Десподов за снятую футболку во время празднования удостоился «горчичника», который был для него вторым.

Хорватия обеспечила себе участие на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Болгария не смогла отобраться на престижный турнир.

Протокол игры  
Хорватия 2:1Болгария
  69'Десподов Кирилл (0:1)
(1:1) Модрич Лука76'   
(2:1) Крамарич Андрей80'   
Ивушич ИвицаВида Домагой  46' (Перишич Иван (  46') Шкорич Миле  27' (Понграчич Марин (  27') Чалета-Цар Дуе   63'Моро Никола  46' (Ковачич Матео (  46') Оршич МиславМайер Ловро  72' (Модрич Лука (  72') Пашалич МариоБаришич БорнаЛивайя Марко  61' (Крамарич Андрей (  61') Влашич Никола  61' (Будимир Анте (  61')
Запасные: Соса БорнаГвардиол ЙошкоГрбич ИвоЛивакович ДоминикЮранович ЙосипЯкич Кристиян
Вуцов СветославТурицов Иван  68' (Орачев Мики (  68') Христов ПеткоХристов АндреаЙорданов ЭдиссонНеделев Тодор  84' (Цонев Борислав (  84') Чочев Ивайло  60' (Йомов Георгий (  60') Малинов Кристиян  84' (Янков Доминик (  84') Кирилов Радослав  60' (Костадинов Георги (  60') Минчев Мартин  46' (Илиев Атанас (  46') Десподов Кирилл   71'
Запасные: Илиев ИлианIvan DyulgerovДимитров КристианМихайлов НиколайБожиков ВасилДелев Спас
29 марта.

 

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