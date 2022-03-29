ОАЭ и Австралия разыграют путёвку на чемпионат мира в Катаре

Определилась третья команда в третьем квалификационном раунде АФК в группе А. Право сыграть стыковой матч получила сборная ОАЭ, обыграв Южную Корею в решающем матче. Единственный гол в матче забил Хариб Аль-Маазми.

В результате ОАЭ сразятся в стыковом матче против Австралии, которая заняла третье место в группе B.

Иран и Южная Корея обеспечили себе путёвки на чемпионат мира в Катаре досрочно.

Матч состоится 7 июня 2022 года.