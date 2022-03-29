ОАЭ и Австралия разыграют путёвку на чемпионат мира в Катаре

Определилась третья команда в третьем квалификационном раунде АФК в группе А. Право сыграть стыковой матч получила сборная ОАЭ, обыграв Южную Корею в решающем матче. Единственный гол в матче забил Хариб Аль-Маазми.
В результате ОАЭ сразятся в стыковом матче против Австралии, которая заняла третье место в группе B.
Иран и Южная Корея обеспечили себе путёвки на чемпионат мира в Катаре досрочно.
Матч состоится 7 июня 2022 года.
Протокол игры
|ОАЭ
|1:0
|Южная Корея
|(1:0) Аль-Маазми Хариб54'
Еиса Халид•Хусейн Абдулазиз•Мубарак Халифа•Аль-Аттас Мохамед•Аббас Валид•Хассан Маджид•Рамадан Абдалла 64' (Аль-Балуши Али ( 64') •Мохаммед Бандар 73' (Аль-Хаммади Халил ( 73') •Mansour Mohamed Abbas 73' (Yahya Alghassani ( 73') •Аль-Маазми Хариб 84' (Салех Али ( 84') •Caio III
29 марта.
Протокол игры
|(1:0) Аль-Дали Алаа3'
|31'Хуссейн Аймен (1:1)
Мадания Ахмад•Дженьят Амро•Аль-Ахмад Саад•Крума Таер•Кердагли Халед•Анз Мохаммад•Хамишех Камель•Аль-Мавас Махмуд 79' (Аль Шами Абдулла ( 79') •Мардикян Мардик 46' (Аль-Халлак Мохамад ( 46') •Аль-Мармур Мохаммад 45' 56' (Аль-Джваед Хуссейн ( 56') •Аль-Дали Алаа 79' (Самиа Ясин ( 79')
Хассан Джалал•Юннес Манаф 53' (Сайид Хасан ( 53') •Ясин Ахмед•Файез Али•Губари Шерко•Аттван Амджад•Абдул-Амир Саад•Исмаил Дургам•Байеш Ибрагим 66' (Мерам Джастин ( 66') •Али Хуссейн III 66' (Аббас Алаа ( 66') •Хуссейн Аймен
29 марта.