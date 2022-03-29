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Чемпионат мира по футболу 2022

ОАЭ и Австралия разыграют путёвку на чемпионат мира в Катаре

29 Марта 2022 • 18:40 Комментировать
Сирия
1:1
Ирак
окончен

Определилась третья команда в третьем квалификационном раунде АФК в группе А. Право сыграть стыковой матч получила сборная ОАЭ, обыграв Южную Корею в решающем матче. Единственный гол в матче забил Хариб Аль-Маазми.

В результате ОАЭ сразятся в стыковом матче против Австралии, которая заняла третье место в группе B.

Иран и Южная Корея обеспечили себе путёвки на чемпионат мира в Катаре досрочно.

Матч состоится 7 июня 2022 года.

Протокол игры  
ОАЭ 1:0Южная Корея
(1:0) Аль-Маазми Хариб54'   
Еиса ХалидХусейн АбдулазизМубарак ХалифаАль-Аттас МохамедАббас ВалидХассан МаджидРамадан Абдалла  64' (Аль-Балуши Али (  64') Мохаммед Бандар  73' (Аль-Хаммади Халил (  73') Mansour Mohamed Abbas  73' (Yahya Alghassani (  73') Аль-Маазми Хариб  84' (Салех Али (  84') Caio III
Запасные: Аль-Шамси МохамедАль-Накби АбдаллаSultan AlamiriАль-Хаммади МахмудАль-Хосани АдельМарзук МохаммедKhalid Hashemi
Чжо Хен-УКим Тхэ Хван II  77' (Чжо Ен-Ук (  77') Ким Мин-ЧжэКим ЁнгвонКим Чжин-СуХи-Чан ХванЛи Чхэ-Сон IIЧжун Ву-ЮнСон ХынминХван Ый-ЧжоКвон Чхан Хун  61' (Нам Тхэ-Хи (  61')
Запасные: Ким Дон-Джин IIКим Сон-КюЛи ДжэикЛи Дон-ЧжунПак Чжи СуЮн Чжон-ГюКвон Кьюн-Вон
29 марта.
Протокол игры  
Сирия 1:1Ирак
(1:0) Аль-Дали Алаа3'   
  31'Хуссейн Аймен (1:1)
Мадания АхмадДженьят АмроАль-Ахмад СаадКрума ТаерКердагли ХаледАнз МохаммадХамишех КамельАль-Мавас Махмуд  79' (Аль Шами Абдулла (  79') Мардикян Мардик  46' (Аль-Халлак Мохамад (  46') Аль-Мармур Мохаммад   45'  56' (Аль-Джваед Хуссейн (  56') Аль-Дали Алаа  79' (Самиа Ясин (  79')
Запасные: Аль-Хоули МуайядАджан МоаядРахаль ХуссайнКаво ОливерАль-Мидани ОмарРайханиех МохаммадБабули МоОтман Халед
Хассан ДжалалЮннес Манаф  53' (Сайид Хасан (  53') Ясин АхмедФайез АлиГубари ШеркоАттван АмджадАбдул-Амир СаадИсмаил ДургамБайеш Ибрагим  66' (Мерам Джастин (  66') Али Хуссейн III  66' (Аббас Алаа (  66') Хуссейн Аймен
Запасные: Джазе МоханадКасим АббасАли Аббуд МохаммедХамид МохаммедРаад ГассанИкбал ЗиданРесан БашарМохаммад МустафаАбдул-Рахим Моханнад
29 марта.

 

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