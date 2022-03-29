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Чемпионат мира по футболу 2022

ФИФА жмет на тормоза - вопрос исключения РФС на очередном конгрессе даже не будет рассматриваться

29 Марта 2022 • 16:08 Комментировать

В четверг, 31 марта, в катарской столице Дохе состоится очередной конгресс ФИФА. Многих интересовало, будут ли на нем как-то затрагиваться дополнительные санкции против Российской Федерации. Однако, как сообщает португальский репортер Фабио Алейшо, вопрос о возможном исключении Российского футбольного союза даже не будет рассматриваться.

Это означает, что ФИФА решила не обострять и без того непростую обстановку после того, как месяц назад были приняты и без того беспрецедентные по размаху меры, с исключением российских клубов из европейских турниров, а сборной России - из стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре.

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ФИФА РФС
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