Два удаления и один гол на двоих: Азербайджан проиграл Латвии

Сегодня, 29 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Азербайджана и Латвии. Встреча завершилась победой латвийцев с минимальным счётом, единственный гол забил Владислав Гутковский на 85-й минуте.

Несмотря на товарищеский характер встречи, судья удалил по одному футболисту из каждой команды: Гара Гараев получил прямую красную за фол последней надежды перед штрафной, а Каспар Дубра наработал на удаление через две жёлтые карточки.