Два удаления и один гол на двоих: Азербайджан проиграл Латвии

Сегодня, 29 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Азербайджана и Латвии. Встреча завершилась победой латвийцев с минимальным счётом, единственный гол забил Владислав Гутковский на 85-й минуте.
Несмотря на товарищеский характер встречи, судья удалил по одному футболисту из каждой команды: Гара Гараев получил прямую красную за фол последней надежды перед штрафной, а Каспар Дубра наработал на удаление через две жёлтые карточки.
Протокол игры
|85'Гутковский Владислав (0:1)
Агаев Салахат•Хагверди Ходжатолла•Мустафазаде Бахлул•Салахлы Азер•Медведев Максим 79' (Гусейнов Аббас ( 79') •Паскуаль Эдди 73' (Озобич Филип ( 73') •Гараев Гара • 30'Махмудов Эмин 73' (Диниев Джошгун ( 73') •Байрамов Турал 78' (Халилзаде Тамкин ( 78') •Назаров Дмитрий II 54' (Алмейда Ричард ( 54') •Дадашов Ренат 79' (Алескеров Намик ( 79')
Стейнбор Павел 46' (Матревицс Рихардс ( 46') •Савалниекс Робертс•Черномордийс Антонийс•Дубра Каспар • 90'Сорокин Владислав•Варславаyc Ренарс 72' (Камеш Владимир ( 72') •Савельевс Алексейс 88' (Тарасов Игорь ( 88') •Кристерс Тоберс•Цыганик Андрей 63' (Яунземс Алвис ( 63') •Кроллис Раймондс•Гутковский Владислав
29 марта.