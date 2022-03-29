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Чемпионат мира по футболу 2022

Два удаления и один гол на двоих: Азербайджан проиграл Латвии

29 Марта 2022 • 15:55 Комментировать
Азербайджан
0:1
Латвия
окончен

Сегодня, 29 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Азербайджана и Латвии. Встреча завершилась победой латвийцев с минимальным счётом, единственный гол забил Владислав Гутковский на 85-й минуте.

Несмотря на товарищеский характер встречи, судья удалил по одному футболисту из каждой команды: Гара Гараев получил прямую красную за фол последней надежды перед штрафной, а Каспар Дубра наработал на удаление через две жёлтые карточки.

Протокол игры  
Азербайджан 0:1Латвия
  85'Гутковский Владислав (0:1)
Агаев СалахатХагверди ХоджатоллаМустафазаде БахлулСалахлы АзерМедведев Максим  79' (Гусейнов Аббас (  79') Паскуаль Эдди  73' (Озобич Филип (  73') Гараев Гара   30'Махмудов Эмин  73' (Диниев Джошгун (  73') Байрамов Турал  78' (Халилзаде Тамкин (  78') Назаров Дмитрий II  54' (Алмейда Ричард (  54') Дадашов Ренат  79' (Алескеров Намик (  79')
Запасные: Рамазанов АгабалаМехбалиев НиджатИсаев АлексейСейдиев АминДженетов МехтиШейдаев Рамиль
Стейнбор Павел  46' (Матревицс Рихардс (  46') Савалниекс РобертсЧерномордийс АнтонийсДубра Каспар   90'Сорокин ВладиславВарславаyc Ренарс  72' (Камеш Владимир (  72') Савельевс Алексейс  88' (Тарасов Игорь (  88') Кристерс ТоберсЦыганик Андрей  63' (Яунземс Алвис (  63') Кроллис РаймондсГутковский Владислав
Запасные: Ilja KorotkovsЭмсис ЭдуардОзолс РобертФёдоров ВладиславИкауниекс ЯнисБалодис ДаниэльБирка Эмиль
29 марта.

 

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