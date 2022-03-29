Эриксен будет капитаном сборной Дании в матче на стадионе, где пережил остановку сердца

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен будет капитаном датской сборной в предстоящем товарищеском поединке с сербами.

По информации Daily Mail, капитан датской команды Каспер Шмейхель захотел передать капитанскую повязку Эриксену, который как раз на стадионе «Паркен» в Копенгагене прошлым летом пережил остановку сердца. Врачи тогда сумели реанимировать Кристиана прямо на футбольном поле.

Напомним, что товарищеская встреча между датчанами и сербами состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.